Confapi Unimatica, il varesino Giorgio Binda confermato presidente nazionale per il prossimo triennio

Il Consiglio Direttivo di Unimatica Confapi, l’Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine, ha confermato all’unanimità Giorgio Binda alla Presidenza della categoria per il prossimo triennio.

Nel corso della stessa riunione è stata inoltre nominata la nuova Giunta nazionale, nella quale figura come Vicepresidente Roberto Di Francesco, già Presidente della sezione Unimatica di Varese e membro del Consiglio Direttivo di Confapi Varese, a conferma del ruolo attivo del territorio varesino nello sviluppo delle attività della categoria a livello nazionale.

Binda, Vicepresidente di Confapi Varese, guiderà nuovamente l’associazione nazionale che rappresenta le PMI dell’informatica, della telematica e dei servizi digitali, in una fase in cui l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale rivestono un ruolo sempre più strategico per la competitività delle imprese.

“Ringrazio tutti per avermi rinnovato la loro fiducia e per la grande partecipazione in una giornata così importante – ha dichiarato Binda – I progetti da portare avanti sono molti, così come numerose sono le specificità del nostro settore che dovranno essere affrontate già a partire da domani. Sarà un percorso concreto, fatto di iniziative e di lavoro condiviso con la categoria, anche attraverso il supporto di comitati specifici”.

Binda ha inoltre sottolineato come i risultati ottenuti finora dalla categoria siano il frutto di un grande lavoro di squadra, costruito nel tempo grazie al contributo di tutte le imprese e dei rappresentanti territoriali: “Nel nostro settore l’innovazione nasce dalla collaborazione. Da soli si gioca, insieme si vince: è questo lo spirito con cui continueremo a lavorare nei prossimi anni”.

Tra le priorità del nuovo mandato, il rafforzamento del ruolo delle imprese ICT nei processi di innovazione, con particolare attenzione ai temi dell’Intelligenza Artificiale, della digital transformation e dell’evoluzione dei processi e delle procedure aziendali.

Centrale sarà inoltre la partecipazione ai tavoli di lavoro istituzionali, a livello nazionale e territoriale, e il dialogo con gli enti di riferimento del settore, tra cui Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Agenzia per l’Italia Digitale.

La nuova Giunta di Unimatica Confapi sarà composta da Antonio Perini (Vicepresidente vicario), Roberto Di Francesco (Vicepresidente), Gianni Baldi, Massimo Montecchi, Enrico Parenti, Nicola Plantamura e Fabio Rossi.

Sono inoltre invitati permanenti Giuseppe Naccarato, Sante Lomurno, Giovanni Manta e Raffaele Boledi.