Creatività e sostenibilità alla scuola Macchi di Somma Lombardo per la giornata dell’acqua
Dalla costruzione di un modello del ciclo idrico alla distribuzione di gadget a tema, l'iniziativa della 2^C ha animato l'istituto sommese
Aria di festa alla scuola “Macchi” di Somma Lombardo, Green School da diversi anni, in
occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”.
Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni e le alunne della classe seconda C che, guidati dall’insegnante neo immessa De Simone, hanno realizzato un originale progetto didattico dedicato al ciclo dell’acqua.
Utilizzando materiali di recupero, i bambini e le bambine hanno costruito un diorama dettagliato, accompagnato da un cartellone esplicativo sull’importanza dell’acqua per la vita dell’uomo e di tutti gli esseri viventi.
Un lavoro che ha unito creatività, impegno e sensibilità ambientale, suscitando grande entusiasmo tra gli studenti e le studentesse. L’iniziativa non si è fermata alla sola classe: i ragazzi e le ragazze, insieme alle insegnanti, hanno deciso di coinvolgere tutte le altre classi dell’istituto, invitandole a visitare l’esposizione.
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i compagni e le compagne sul tema del risparmio idrico e sull’importanza di tutelare questa risorsa fondamentale per il nostro pianeta. Anche la vicepreside Gomiero, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha partecipato con interesse all’evento, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo dei bambini e delle bambine.
Gli alunni e le alunne, con grande orgoglio, le hanno illustrato il progetto e spiegato le motivazioni alla base del loro lavoro. Per rendere ancora più speciale la giornata, ogni visitatore e visitatrice ha ricevuto un simpatico gadget commemorativo dedicato alla “World Water Day”, realizzato dal gruppo classe organizzatore dell’evento, a ricordo di un’esperienza educativa significativa e coinvolgente. Un’iniziativa che dimostra come, anche attraverso piccoli gesti e attività scolastiche, sia possibile promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni.
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