Creatività e sostenibilità alla scuola Macchi di Somma Lombardo per la giornata dell’acqua

Aria di festa alla scuola “Macchi” di Somma Lombardo, Green School da diversi anni, in

occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni e le alunne della classe seconda C che, guidati dall’insegnante neo immessa De Simone, hanno realizzato un originale progetto didattico dedicato al ciclo dell’acqua.

Utilizzando materiali di recupero, i bambini e le bambine hanno costruito un diorama dettagliato, accompagnato da un cartellone esplicativo sull’importanza dell’acqua per la vita dell’uomo e di tutti gli esseri viventi.

Un lavoro che ha unito creatività, impegno e sensibilità ambientale, suscitando grande entusiasmo tra gli studenti e le studentesse. L’iniziativa non si è fermata alla sola classe: i ragazzi e le ragazze, insieme alle insegnanti, hanno deciso di coinvolgere tutte le altre classi dell’istituto, invitandole a visitare l’esposizione.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i compagni e le compagne sul tema del risparmio idrico e sull’importanza di tutelare questa risorsa fondamentale per il nostro pianeta. Anche la vicepreside Gomiero, da sempre attenta alle tematiche ambientali, ha partecipato con interesse all’evento, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo dei bambini e delle bambine.

Gli alunni e le alunne, con grande orgoglio, le hanno illustrato il progetto e spiegato le motivazioni alla base del loro lavoro. Per rendere ancora più speciale la giornata, ogni visitatore e visitatrice ha ricevuto un simpatico gadget commemorativo dedicato alla “World Water Day”, realizzato dal gruppo classe organizzatore dell’evento, a ricordo di un’esperienza educativa significativa e coinvolgente. Un’iniziativa che dimostra come, anche attraverso piccoli gesti e attività scolastiche, sia possibile promuovere una maggiore consapevolezza ambientale nelle nuove generazioni.