Curriculum, colloqui e il sogno di creare lavoro. Openjobmetis incontra gli studenti a Villa Recalcati

«Buongiorno, si presenti».

«Sono uno studente dell’Itet Daverio-Casula-Nervi e vorrei capire come entrare nel mondo del lavoro».

Davanti agli studenti riuniti nella sala convegni di Villa Recalcati, Michael Mirabella di Openjobmetis mette alla prova un ragazzo con una simulazione di colloquio. Domande, risposte, qualche esitazione e i suggerimenti per migliorare. È uno dei momenti più concreti della mattinata di orientamento organizzata dall’agenzia per il lavoro per le classi quinte dell’istituto varesino.

Un esercizio pratico che mostra cosa significa trovarsi davvero di fronte a un selezionatore, come presentarsi e quali errori evitare. L’iniziativa rientra tra le attività con cui la scuola prova a rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro.

«La nostra scuola si occupa proprio di favorire il raccordo tra gli studenti, gli ex studenti e il mondo del lavoro», spiega il dirigente scolastico Daniele Marzagalli, sottolineando come incontri di questo tipo possano offrire spunti concreti per riflettere sul futuro dopo il diploma.

la simulazione di un colloquio di lavoro

COS’È UN’AGENZIA PER IL LAVORO

Durante la mattinata gli studenti hanno affrontato alcuni passaggi fondamentali del primo ingresso nel mondo professionale: come scrivere un curriculum efficace, come presentarsi a un colloquio e quali sono le informazioni da conoscere prima di candidarsi in un’azienda.

A raccontare più da vicino il funzionamento del mercato del lavoro è stato Rosario Rasizza (il primo a portare il lavoro in Borsa), fondatore di Openjobmetis spa e vero affabulatore. «Fate la quinta e poi dovreste decidere cosa fare da grandi», ha esordito rivolgendosi ai ragazzi con tono diretto.

Da qui è partita una spiegazione e un dialogo su cosa sia un’agenzia per il lavoro: «Una società autorizzata dal Ministero del lavoro che crea un ponte tra aziende e lavoratori, incrociando domanda e offerta».

LA LEZIONE-RACCONTO DI RASIZZA

Tra i consigli più pratici, Rasizza ha invitato gli studenti a informarsi sempre sulle aziende con cui entrano in contatto e a prestare attenzione alla legalità. Nessuna agenzia può chiedere soldi a chi cerca lavoro. Il servizio, ha ricordato il fondatore di Openjobmetis, è gratuito per i lavoratori e finanziato dalle aziende che cercano personale. Accanto alle indicazioni operative, l’imprenditore ha trasformato il suo intervento in una vera lezione-racconto sull’imprenditorialità, ripercorrendo la propria storia.

L’idea di entrare nel settore del lavoro nasce alla fine degli anni Novanta, quando in Italia l’intermediazione privata era appena stata resa possibile dalla legge. Dopo aver studiato il modello all’estero, Rasizza decide di mettersi in proprio e nel 2001 avvia l’agenzia che negli anni crescerà fino a diventare una delle principali realtà italiane del settore.

sala convegni Villa Recalcati gremita

COLTIVARE IL SOGNO DI UN’IMPRESA

Una crescita costruita passo dopo passo: dai primi anni dell’azienda fino ai risultati raggiunti oggi, con un fatturato che nel tempo ha superato gli 800 milioni di euro. Un percorso sviluppato attraversando anche fasi difficili dell’economia e arrivando prima alla quotazione in Borsa italiana e poi all’ingresso nel gruppo internazionale Crit, quotato alla Borsa di Parigi.

Il racconto diventa così anche un invito rivolto agli studenti a non limitarsi a cercare un lavoro, ma a pensare al futuro in modo più ampio.

Rasizza ha ricordato che molte grandi idee imprenditoriali sono nate in modo semplice, spesso partendo proprio dal garage di casa, dove trasformare un’intuizione in un progetto. Basti pensare a Steve Jobs Steve Wozniak fondatori di Apple, Jeff Bezos di Amazon, Mark Elliot Zuckerberg di Facebook e l’italianissimo Nerio Alessandri che in un garage di Cesena ha creato la Technogym tra le più importanti aziende al mondo nel settore delle attrezzature per il fitness.

Un’immagine che vuole incoraggiare i ragazzi a coltivare curiosità e ambizione, senza sentirsi obbligati a seguire percorsi già scritti. Perché, come ha spiegato Rasizza durante l’incontro, il mondo del lavoro offre opportunità diverse. Si può diventare professionisti, manager o, un giorno, anche creare un’impresa propria.