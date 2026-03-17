Da Autolinee Varesine un nuova opportunità formativa per giovani tra 21 e 30 anni

In aggiunta al percorso dell’Academy formativa, le cui selezioni per la prossima edizione rimangono aperte come da informazioni riportate a questo link , Autolinee Varesine ricerca sei candidati/candidate di età compresa tra i 21 e i 30 anni per completare nell’immediato una classe di scuola guida, in collaborazione con Autoscuola UnioneReali.

Tale opportunità è volta dunque al conseguimento della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ovvero i due attestati necessari per la professione di conducente di autobus, il cui costo è sostenuto dall’azienda: una volta conseguiti gli stessi, i candidati saranno integrati nell’organico di Autolinee Varesine presso i depositi dislocati a Bardello, Varese, Luino e Cunardo.

Il corso avrà inizio il 30 marzo 2026, pertanto questa proposta è rivolta esclusivamente a chi, dell’età compresa tra 21 e 30 anni, è libero nell’immediato.

Per candidarsi, è necessario inviare il curriculum aggiornato e completo all’indirizzo mail assunzioni@autolineevaresine.it ; verrà inoltre effettuata un’unica giornata di colloqui e selezione, presso la sede di Bardello-via Marconi, lunedì 23 marzo negli orari 8.30-12.30/14.00-17.00.