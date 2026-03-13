Dalla cucina alla mensa: gli studenti della Scuola Europea chef per un giorno al De Filippi
In collaborazione con So.Vite, i ragazzi hanno partecipato a una masterclass con lo chef Mezzera per ideare il menu della "Green Week". Tra filiere corte e prodotti stagionali, la ricetta vincitrice sarà servita a tutta la comunità scolastica
Lezione di cucina e di ecologia per gli studenti della Scuola Europea di Varese, che venerdì 13 marzo 2026 hanno lasciato i banchi per trasferirsi nelle cucine professionali dell’Istituto De Filippi. L’obiettivo? Imparare che la sostenibilità passa anche dal piatto, attraverso la progettazione di un menu a km zero in vista della prossima “Green Week”.
Dalla teoria alla pratica con lo chef Mezzera
L’iniziativa, nata dalla sinergia con il fornitore della mensa scolastica So.Vite, ha visto i ragazzi protagonisti di una masterclass esclusiva guidata dallo chef Emmanuele Mezzera. La giornata è iniziata con una sessione teorica dedicata ai pilastri della ristorazione responsabile: l’importanza delle filiere locali, l’approvvigionamento consapevole e il connubio tra corretta nutrizione e stagionalità degli ingredienti.
Subito dopo, gli studenti hanno indossato il grembiule per un laboratorio pratico, cimentandosi nella preparazione di piatti realizzati esclusivamente con prodotti del territorio.
Una ricetta per la comunità
Il laboratorio non è stato solo un esercizio didattico, ma una vera e propria selezione culinaria. Dopo una degustazione finale, gli studenti hanno scelto una ricetta sostenibile e nutriente tra quelle preparate: il piatto selezionato sarà inserito ufficialmente nel menu della mensa scolastica e servito a tutti gli studenti durante la Green Week, la settimana dedicata all’ambiente proposta dal Comitato Studentesco.
Scuola e territorio: un legame che cresce
«Questa collaborazione permette ai nostri studenti di capire cosa significhi concretamente la sostenibilità a livello locale – ha commentato un rappresentante della scuola – Rendendo chiaro il legame tra le nostre scelte alimentari quotidiane e il futuro che vogliamo costruire».
L’evento sottolinea il valore educativo del mettere in rete le eccellenze del settore dell’ospitalità, come l’Istituto De Filippi, con i produttori locali e le istituzioni scolastiche internazionali del territorio, trasformando gli studenti in cittadini attivi e consapevoli.
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