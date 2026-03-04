“Dentro il Buco del Piombo”: un libro racconta le grotte sotto le Prealpi

Il mondo nascosto sotto le Prealpi lombarde, tra grotte, cavità e paesaggi sotterranei poco conosciuti, diventa protagonista del libro fotografico “Del Buco del Piombo e di altre storie”. Il volume, realizzato dallo Speleo Club CAI Erba, raccoglie oltre 140 immagini dedicate al sistema carsico dell’Alpe del Vicerè e sarà presentato a Gallarate in un incontro pubblico alla libreria Librando Libri in Movimento.

L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle 20.45 negli spazi della libreria di corso Sempione. Il volume, pubblicato da Pubblinova edizioni Negri di Gallarate nel settembre 2025, conta 144 pagine e propone un ampio racconto fotografico e divulgativo dedicato alla realtà sotterranea delle montagne prealpine.

Il libro nasce come opera collettiva dei soci dello Speleo Club CAI Erba per celebrare i cinquant’anni di attività del gruppo speleologico, fondato nel maggio del 1975 da tre giovani all’interno della sezione erbese del Club Alpino Italiano. Il lavoro si concentra in particolare sull’area carsica dell’Alpe del Vicerè, un territorio di grande interesse naturalistico situato tra i due rami meridionali del lago di Como.

Si tratta di un’area relativamente contenuta ma molto significativa dal punto di vista ambientale, oggi tutelata da una Riserva naturale che comprende l’altipiano dell’Alpe del Vicerè, la valle del torrente Bova e i contrafforti del monte Panigàa. Tra le principali peculiarità della riserva spicca il Buco del Piombo, una grande grotta conosciuta e frequentata dall’uomo fin dal Paleolitico e strettamente legata alla storia della città di Erba.

L’ampio ingresso della cavità ha reso questo sito uno dei più noti dell’area. Il tratto iniziale della grotta è stato aperto ai visitatori già dagli anni Cinquanta con alterne fortune e, dopo una lunga chiusura durata dodici anni, lo scorso anno è tornato nuovamente accessibile al pubblico grazie a un servizio di visite guidate.

Il complesso carsico dell’Alpe del Vicerè, tuttavia, è molto più esteso rispetto alla parte visitabile dai turisti. Il sistema sotterraneo, che comprende oltre al Buco del Piombo anche le grotte Lino, Stretta e Solaio, si sviluppa per più di sette chilometri sotto la montagna. Con il libro gli speleologi hanno voluto raccontare proprio questo mondo nascosto, attraverso fotografie degli ambienti sotterranei accompagnate da brevi testi divulgativi che spiegano diversi aspetti dell’ambiente ipogeo.

Gran parte delle immagini del volume porta anche una firma varesina. Le fotografie degli ambienti sotterranei sono state realizzate da Luana Aimar, già autrice insieme al marito Antonio Premazzi del volume “Panorami sotterranei: viaggio nelle grotte del Campo dei Fiori”. Le immagini dell’ambiente esterno sono invece opera di Donato Pupillo, direttore della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.

A completare il lavoro iconografico è stato anche il contributo di Roberto Sala, collezionista e figura di riferimento dello Speleo Club CAI Erba, che ha messo a disposizione materiale storico legato alla grotta del Buco del Piombo, arricchendo il racconto fotografico con documenti e immagini del passato.





