E’ tempo di Pasqua: al Punto Rosso Lazzaroni di Saronno le colombe artigianali con una promozione speciale
Nello spaccio Lazzaroni disponibili in promozione fino al 15 marzo la colomba classica con arancia candita e la versione “Nuda e Pura” senza canditi, entrambe ricoperte da glassa di mandorle
Al Punto Rosso Lazzaroni è già tempo di Pasqua. Nello spaccio aziendale sono infatti arrivate le colombe artigianali, proposte con una promozione speciale valida fino al 15 marzo, pensata per far conoscere e assaggiare la qualità dei lievitati realizzati dalla storica azienda dolciaria.
Due le varianti disponibili. La colomba classica artigianale, con arancia candita e ricoperta da glassa di mandorle, granella di zucchero e mandorle, e la colomba artigianale “Nuda e Pura”, preparata senza canditi ma con la stessa copertura di glassa alle mandorle e granella di zucchero.
Lievitazione lunga e lievito madre storico
Le colombe sono realizzate seguendo una lavorazione che punta sulla qualità degli ingredienti e sui tempi della tradizione. I lievitati vengono infatti prodotti solo con lievito madre di oltre novant’anni e attraverso una lievitazione lenta che supera le 60 ore.
Una lavorazione che consente di ottenere un impasto soffice e fragrante, valorizzando le caratteristiche tipiche dei dolci pasquali artigianali.
Promozione fino al 15 marzo
La promozione proposta dal Punto Rosso Lazzaroni permette quindi di provare le due colombe artigianali a prezzo speciale, in vista delle festività pasquali.
Un’occasione per assaggiare in anticipo uno dei dolci simbolo della Pasqua, preparato secondo la tradizione dei grandi lievitati.
Foto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.