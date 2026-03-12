E’ tempo di Pasqua: al Punto Rosso Lazzaroni di Saronno le colombe artigianali con una promozione speciale

Al Punto Rosso Lazzaroni è già tempo di Pasqua. Nello spaccio aziendale sono infatti arrivate le colombe artigianali, proposte con una promozione speciale valida fino al 15 marzo, pensata per far conoscere e assaggiare la qualità dei lievitati realizzati dalla storica azienda dolciaria.

Due le varianti disponibili. La colomba classica artigianale, con arancia candita e ricoperta da glassa di mandorle, granella di zucchero e mandorle, e la colomba artigianale “Nuda e Pura”, preparata senza canditi ma con la stessa copertura di glassa alle mandorle e granella di zucchero.

Lievitazione lunga e lievito madre storico

Le colombe sono realizzate seguendo una lavorazione che punta sulla qualità degli ingredienti e sui tempi della tradizione. I lievitati vengono infatti prodotti solo con lievito madre di oltre novant’anni e attraverso una lievitazione lenta che supera le 60 ore.

Una lavorazione che consente di ottenere un impasto soffice e fragrante, valorizzando le caratteristiche tipiche dei dolci pasquali artigianali.

Promozione fino al 15 marzo

La promozione proposta dal Punto Rosso Lazzaroni permette quindi di provare le due colombe artigianali a prezzo speciale, in vista delle festività pasquali.

Un’occasione per assaggiare in anticipo uno dei dolci simbolo della Pasqua, preparato secondo la tradizione dei grandi lievitati.