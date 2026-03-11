“Equilibrium“: anche a Varese la mostra che racconta il rapporto tra uomo e natura nella Riserva della Biosfera

Sette grandi bilance con braccia in movimento per mettere a confronto valori naturali ed esperienze umane: è questo il cuore di “Equilibrium – Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, una bilancia tra Uomo e Natura”, la mostra presentata a Palazzo Lombardia e dedicata alla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano.

L’esposizione, realizzata grazie al bando Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia, farà la sua prima tappa alla Camera di Commercio di Varese, dove l’inaugurazione è in programma il 13 marzo.

L’area della riserva comprende oltre 200 comuni e, in Lombardia, interessa le province di Milano, Pavia e Varese, includendo il Parco lombardo della Valle del Ticino e il Parco regionale Campo dei Fiori. Si tratta di un territorio di oltre 332.000 ettari riconosciuto dal programma UNESCO nell’ambito del progetto scientifico Man and the Biosphere Programme.

«Questa mostra – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – rappresenta un modo originale e coinvolgente per raccontare il valore delle aree naturali della Lombardia e il delicato equilibrio tra uomo e natura. Attraverso il linguaggio dell’arte riusciamo a rendere accessibile a tutti un tema fondamentale come la sostenibilità e la tutela della biodiversità in realtà di prestigio come i Parchi del Ticino e il Parco Campo dei Fiori. Regione Lombardia sostiene con convinzione iniziative come questa perché valorizzano il nostro patrimonio naturale e culturale, contribuendo a rafforzare la consapevolezza delle comunità locali rispetto alla ricchezza dei territori in cui vivono».

La mostra, curata dall’artista Claudio Ballestracci, utilizza installazioni artistiche realizzate con materiali naturali per raccontare il delicato equilibrio tra uomo e ambiente.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il presidente della Riserva Alessandro Boriani e il vicepresidente Alessandro Marchese, insieme ai rappresentanti dei parchi coinvolti.

«Il programma MAB – sottolinea il presidente della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano Alessandro Boriani – promuove in tutto il pianeta la necessità di armonizzare presenza umana e sistemi naturali. Con questa mostra itinerante, realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia, compiamo un passo importante: unire uomo e natura in una esperienza da vivere, percependo l’equilibrio che ogni giorno occorre sostenere e garantire, per il rispetto della natura e la crescita sostenibile delle nostre comunità. Un obiettivo che guida la nostra Riserva secondo le indicazioni Unesco».

La Riserva Ticino Val Grande Verbano è uno dei tre riconoscimenti di questo tipo presenti in Lombardia e fa parte di una rete mondiale che conta 784 Riserve della Biosfera in 142 Paesi. L’obiettivo è promuovere ricerca scientifica, tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile con il coinvolgimento delle comunità locali.