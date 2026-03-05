Esce dalla cena di sushi a Varese senza pagare: “Sfondo te e il ristorante”

La cena a Varese con gli “amici”. Il conto: 179 euro da saldare, ma al momento di pagare gli altri commensali si allontanano. E il titolare chiede conto all’unico rimasto del gruppo di 4 persone, un uomo, 44 anni, originario della provincia di Como ma residente nel Varesotto , senzatetto, che avrebbe minacciato il ristoratore: “Sfondo te e il locale”.

A quel punto sono arrivate le Volanti che hanno fatto scattare l’arresto per estorsione aggravata. L’imputato per direttissima ha raccontato la sua versione alla giudice Stefania Brusa. «Di notte sto nei dormitori in giro per la provincia, a Malpensa in particolare. Ho incontrato due persone, uno compiva gli anni. Abbiamo bevuto tutto il giorno e alla sera mi hanno invitato a cena ma al momento di pagare per la mangiata di sushi al ristorante davanti alla stazione di Varese, sono tutti scappati. E quando mi sono rivolto al gestore mi ha detto che dovevo pagare , non ho mai minacciato nessuno e non ho mai detto che avrei sparato in testa a nessuno, ho solo pronunciato una frase facendo riferimento che non avrei potuto certo sparare in testa ai miei amici se non volevano pagare. Avevo in tasca 20 euro e avevo proposto al direttore di pagare con quei soldi. Ma niente. Allora me ne sono andato a prendere il treno».

Ed è in quel frangente che sono arrivate le machine della questura. Il pm Antonia Rombola’ ha chiesto la convalida dell’arresto e la misura dell’obbligo di firma e al divieto di dimora nel comune di Varese. L’uomo è difeso dall’avvocato Matteo Orrigoni che ha invece chiesto la mancata applicazione della misura cautelare.

Il giudice non ha convalidato l’arresto in piazzale Trieste e non ha applicato alcuna misura cautelare poiché il reato contestato non può inquadrarsi come tentata estorsione: gli atti sono stati inviati al pubblico ministero.