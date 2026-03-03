Fede e Guerra, il racconto dei fotoreporter ai Molini Marzoli
Venerdì 6 marzo l'incontro con Davide Canella e Carlo Cozzoli. Un viaggio per immagini tra Siria e Nigeria dove la religione è martirio, ma anche speranza
In un tempo segnato da conflitti che si propagano come ombre, dal Medio Oriente all’Africa, il Centro Culturale Synesis propone una serata di riflessione profonda sul legame, spesso drammatico, tra la dimensione spirituale e la violenza bellica.
Venerdì 6 marzo, alle ore 21.00, la Sala Tramogge ai Molini Marzoli (via Molino 2) ospiterà l’incontro “Fede e Guerra”. Protagonisti della serata saranno i fotoreporter Davide Canella e Carlo Cozzoli, membri del collettivo Memora, che attraverso i loro obiettivi hanno documentato la vita di chi professa la propria fede sotto il tiro delle armi.
Oltre la cronaca: lo sguardo di Memora
L’iniziativa nasce dalla mostra fotografica omonima, attualmente allestita presso la Fondazione Ambrosianeum di Milano. Il progetto esplora cinque aree del mondo funestate da scontri sanguinosi: Libano, Siria, Myanmar, Armenia e Nigeria.
In questi contesti, la religione gioca un ruolo bivalente e complesso. Da un lato appare come uno strumento ideologico distorto, utilizzato per giustificare massacri e discriminazioni; dall’altro emerge come l’unico appiglio per la dignità umana. Canella e Cozzoli si concentreranno in particolare sulle loro esperienze in Siria e Nigeria, territori dove l’incertezza e la persecuzione sono costanti quotidiane.
Storie di eroismo silenzioso
Le immagini che verranno proiettate durante la serata non sono semplici documenti di guerra, ma ritratti di un’umanità che resiste. Il pubblico di Busto Arsizio potrà conoscere:
I contadini nigeriani: che ogni mattina all’alba si recano a messa sapendo che potrebbero non tornare a casa, trasformando la preghiera in un atto di coraggio civile.
I giovani del Myanmar: cristiani e buddisti uniti nella giungla per combattere contro una dittatura che bombarda sistematicamente scuole e luoghi di culto.
Un interrogativo aperto
“La compresenza di fede e guerra è inquietante e non consente rifugi in formule universali”, spiegano gli organizzatori. L’incontro vuole essere una ferita aperta, un invito a non voltarsi dall’altra parte di fronte alla persistenza della dimensione religiosa anche laddove l’uomo sembra aver perso quasi tutto della sua umanità.
L’ingresso alla serata è libero. Un’occasione per la città di guardare oltre i propri confini e interrogarsi sul senso della speranza nei frangenti più bui della storia contemporanea.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.