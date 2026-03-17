Forza Italia Luino chiede al Comune di sistemare l’area esterna del cimitero di Voldomino
Così gli Azzurri della cittadina sul Verbano: “Ci aspettiamo che l'attuale Amministrazione Comunale ponga fine a questa situazione di degrado, segnalata ormai da diverso tempo da molti cittadini“
«Da diversi mesi il piazzale antistante il cimitero di Voldomino, la cui funzione è quella di parcheggio è diventato un’enorme area di stoccaggio sia di materiali edili che di materiali provenienti da scavi (terre, ghiaia e blocchi di asfalto), oltre al deposito di mezzi d’opera. Inizialmente l’area era circoscritta in pochi mq circa 50, oggi occupa l’intera area con una quantità di materiali stoccati di diverse migliaia di metri cubi», spiega in una nota la Segreteria cittadina di Forza Italia Luino.
«Chiediamo che i competenti uffici abbiano rilasciato le dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di deposito di terre e rocce da scavo. Ci aspettiamo che l’attuale Amministrazione Comunale ponga fine a questa situazione di degrado, segnalata ormai da diverso tempo da molti cittadini, situazione non più tollerabile viste le peculiarità dell’area medesima», conclude la nota.
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