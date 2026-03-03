Forza Italia Saronno: “Servizio cimiteriale, proroga tampone e zero visione”

Duro il giudizio di Forza Italia Saronno sulla questione dei servizi cimiteriali prima “tolti” a Saronno Servizi e poi riaffidati.

«Dalla stampa apprendiamo che il “rinnovo” del servizio cimiteriale sarebbe di 6 mesi + 6. Una soluzione tampone. Non una strategia. In 6-12 mesi Saronno Servizi non può programmare nulla. Può solo limitare i danni – scrive in una nota la segreteria cittadina – Gli investimenti seri – manutenzioni strutturali, digitalizzazione, riorganizzazione del personale – richiedono un orizzonte almeno decennale, come inizialmente era stato indicato. Senza tempo, non si investe. Senza investimenti, si arretra. Una proroga così breve impedisce qualunque pianificazione industriale e rischia di trasformarsi in una perdita economica per la municipalizzata. È aritmetica, non polemica».

C’è poi il tema della governance, sostiene Forza Italia: «Un nuovo CdA che durerà, di fatto, meno di un anno per completare il triennio non può compiere scelte strategiche. Senza stabilità e prospettiva, ogni decisione diventa gestione difensiva. E una governance a scadenza difficilmente può esercitare piena autonomia. Si destabilizza l’azienda, si riduce l’orizzonte temporale, poi si pretende efficienza. Un servizio pubblico delicato come quello cimiteriale merita programmazione, solidità e visione di lungo periodo. Non proroghe ponte e navigazione a vista».

«In nemmeno un anno – è il commento conclusivo di Forza Italia – questa maggioranza di sinistra ha dimostrato incapacità amministrativa. Tranne lo straordinario zelo per il progetto privato Isotta e una fantasiosa escalation di feste e festicciole, la Giunta non ha nemmeno incominciato a risolvere i problemi che i saronnesi patiscono. Evidentemente, piace di più smantellare ciò che funziona, come Saronno Servizi, che pensare seriamente a sicurezza, viabilità, ambiente, difficoltà economiche e sociali, cultura (e non intrattenimento da strapaese)».