Forza Italia Saronno: “Servizio cimiteriale, proroga tampone e zero visione”
La segreteria cittadina di Forza Italia critica la mancanza di strategia dell'Amministrazione Pagani sulla questione dei servizi cimiteriali ma anche sulla governance di Saronno Servizi
Duro il giudizio di Forza Italia Saronno sulla questione dei servizi cimiteriali prima “tolti” a Saronno Servizi e poi riaffidati.
«Dalla stampa apprendiamo che il “rinnovo” del servizio cimiteriale sarebbe di 6 mesi + 6. Una soluzione tampone. Non una strategia. In 6-12 mesi Saronno Servizi non può programmare nulla. Può solo limitare i danni – scrive in una nota la segreteria cittadina – Gli investimenti seri – manutenzioni strutturali, digitalizzazione, riorganizzazione del personale – richiedono un orizzonte almeno decennale, come inizialmente era stato indicato. Senza tempo, non si investe. Senza investimenti, si arretra. Una proroga così breve impedisce qualunque pianificazione industriale e rischia di trasformarsi in una perdita economica per la municipalizzata. È aritmetica, non polemica».
C’è poi il tema della governance, sostiene Forza Italia: «Un nuovo CdA che durerà, di fatto, meno di un anno per completare il triennio non può compiere scelte strategiche. Senza stabilità e prospettiva, ogni decisione diventa gestione difensiva. E una governance a scadenza difficilmente può esercitare piena autonomia. Si destabilizza l’azienda, si riduce l’orizzonte temporale, poi si pretende efficienza. Un servizio pubblico delicato come quello cimiteriale merita programmazione, solidità e visione di lungo periodo. Non proroghe ponte e navigazione a vista».
«In nemmeno un anno – è il commento conclusivo di Forza Italia – questa maggioranza di sinistra ha dimostrato incapacità amministrativa. Tranne lo straordinario zelo per il progetto privato Isotta e una fantasiosa escalation di feste e festicciole, la Giunta non ha nemmeno incominciato a risolvere i problemi che i saronnesi patiscono. Evidentemente, piace di più smantellare ciò che funziona, come Saronno Servizi, che pensare seriamente a sicurezza, viabilità, ambiente, difficoltà economiche e sociali, cultura (e non intrattenimento da strapaese)».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.