Futuro biancorosso: Valeria Battista rinnova con la Uyba

La UYBA blinda una delle sue certezze in vista della stagione 2026/27. La società biancorossa ha ufficializzato la conferma di Valeria Battista, schiacciatrice classe 2001, che continuerà a vestire la maglia di Busto Arsizio anche nel prossimo campionato. Una scelta che punta sulla continuità e sull’appartenenza, consolidando un legame con l’atleta che quest’anno ha saputo ritagliarsi un ruolo da vera trascinatrice.

Una crescita costante tra Serie A1 e A2

Quella di Valeria Battista è una storia che si intreccia profondamente con i colori della UYBA. Dopo le esperienze formative a Bergamo, con il Club Italia e a Montecchio, la giocatrice ha mosso i primi passi significativi nel massimo campionato proprio a Busto tra il 2021 e il 2023. Per trovare quella continuità necessaria a fare il salto di qualità definitivo, ha poi scelto di scendere in Serie A2, prima a Messina e poi a Macerata, dove è stata protagonista della promozione nella massima serie.

I numeri di una stagione da protagonista

Il ritorno “a casa” nella stagione attuale ha confermato la bontà della scelta societaria. Battista non è più solo una promessa, ma una realtà solida della Serie A1. I numeri parlano chiaro: 207 punti totali in 26 partite, con una percentuale d’attacco del 38% e una presenza costante anche a muro. «Siamo orgogliosi di poter contare ancora su un’atleta così legata alla nostra maglia – il commento della società biancorossa – che ha dimostrato sul campo il suo valore tecnico e umano».

Da schiacciatrice a leader dello spogliatoio

Oltre al rendimento tecnico, Battista ha saputo prendersi responsabilità importanti nei momenti difficili. Dopo l’infortunio di Jennifer Boldini e la partenza di Silke Van Avermaet, è diventata di fatto il punto di riferimento e la capitana in campo della squadra. La sua conferma rappresenta il quinto tassello ufficiale del mosaico che coach Enrico Barbolini sta componendo per il futuro, aggiungendosi ai nomi di Seki, Parra, Torcolacci e Parlangeli.

«Siamo tutti molto contenti per Valeria – le parole del presidente Andrea Saini -: il suo percorso dimostra quanto impegno abbia messo per crescere e migliorarsi e siamo molto felici che continui a farlo con noi. In questa stagione ha fatto un salto di qualità importante e siamo convinti che possa continuare a crescere ancora».

«Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato – ha detto invece Battista -. Questa stagione è stata molto importante per me perché per la prima volta ho potuto lottare su un campo di A1 con continuità. So però di avere ancora tanti margini di miglioramento e voglio continuare a lavorare per crescere. Sono molto contenta anche per le tante conferme nel gruppo: è fondamentale poter dare seguito al lavoro iniziato quest’anno”.