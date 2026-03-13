Gardenium torna a MalpensaFiere: seconda edizione per la fiera dedicata al verde e al giardinaggio

Dopo il successo del debutto, che nel 2025 ha superato i 10 mila visitatori, Gardenium torna sabato 14 e domenica 15 marzo a MalpensaFiere con un’edizione ancora più ricca. Piante ornamentali, progettazione del verde, arredi da giardino, attrezzature innovative e prodotti agricoli del territorio, insieme ad attività per tutta la famiglia come la fattoria didattica e la suggestiva cupola con farfalle vive.

Organizzata da Hidden Door S.r.l., la manifestazione si presenta con un’offerta ampliata di contenuti e attività, pensata per coinvolgere appassionati di giardinaggio, famiglie e tutti coloro che desiderano scoprire nuove idee per vivere e progettare gli spazi verdi.

Il cuore dell’evento resta la grande area espositiva e di vendita dedicata alle piante ornamentali, dove vivai e professionisti del settore presenteranno varietà selezionate e offriranno consigli pratici per la cura e la scelta delle piante più adatte a ogni contesto, dai piccoli balconi cittadini ai giardini di dimensioni più ampie.

Accanto alla botanica, Gardenium dedica ampio spazio al design del giardino e alla progettazione del verde. Paesaggisti ed esperti del settore proporranno soluzioni creative per trasformare giardini e terrazzi in ambienti armoniosi e funzionali, integrando estetica, sostenibilità e nuove tendenze del vivere all’aperto.

Non mancherà l’area dedicata agli arredi per esterni – con le migliori aziende e le soluzioni più attuali per valorizzare terrazzi, cortili e spazi verdi domestici – oltre a quella dedicata alle attrezzature per il giardinaggio, dove saranno presentate tecnologie e strumenti pensati per semplificare la cura quotidiana delle piante, dai sistemi di irrigazione intelligenti alle attrezzature professionali. Gardenium è anche un’occasione per valorizzare il territorio: un’area sarà infatti dedicata ai prodotti delle aziende agricole, con specialità e produzioni locali che raccontano il legame tra agricoltura, tradizione e qualità.

Particolare attenzione è riservata alle famiglie e ai più piccoli. Tra le esperienze più attese torna la fattoria didattica, dove bambini e adulti potranno avvicinarsi agli animali – gatti, pony, rapaci, pappagalli– in un percorso pensato per stimolare curiosità e rispetto per la natura.

A rendere ancora più suggestiva la visita sarà inoltre la grande cupola di farfalle vive, una struttura di otto metri di diametro che permetterà al pubblico di osservare da vicino questi straordinari insetti in un ambiente immersivo e ricco di colori.

LE INFO SU GARDENIUM

Quando: sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Organizzatore: Hidden Door S.r.l.

Dove: MalpensaFiere, Via XI Settembre 16 – Busto Arsizio (VA)