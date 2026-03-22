Gli appuntamenti del 23 marzo al Busto Arsizio Film Festival

La giornata di lunedì 23 marzo al Busto Arsizio Film Festival si apre con una masterclass/omaggio a uno dei più grandi documentaristi della storia del cinema, scomparso il mese scorso: Frederik Wiseman (ore 10.00 Istituto Antonioni, via Magenta, 70). Del regista verrà presentata l’opera di esordio Titicut Follies, che riprende l’inferno del manicomio criminale di Bridgewater in Massachusets. Al termine della proiezione incontro con Luca Mosso, direttore di Filmmaker Festival Milano.

BAFF Memorabilia

Alle 12.00 presso la Galleria Boragno (Via Milano, 4) inaugurazione della mostra BAFF Memorabilia, (visitabile fino a giovedì 26, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ingresso gratuito), un viaggio tra immagini, documenti e tracce che raccontano oltre vent’anni di storia del BA Film Festival. Locandine, poster, fotografie rare, inviti, autografi e materiali che hanno costruito nel tempo la memoria visiva e culturale della manifestazione. Non solo archivio, ma racconto vivo di un’identità condivisa, quella di un festival che ha attraversato la città, il suo pubblico e la sua storia, trasformando la memoria in uno sguardo aperto sul futuro.

Macdo

La prima proiezione per il concorso internazionale è Macdo di Racornelia Ezell. uno scavo impietoso nell’orrore quotidiano e sommesso dell’istituzione famigliare svolto tramite il suo linguaggio ufficiale, quello del film amatoriale. La regista e interprete crea un’ipnotica intensità tra l’immagine vacillante di una vecchia videocamera analogica e la tensione drammaturgica che si accumula in un crescendo rivelatore. Appuntamento alle 15.00 al cinema Fratello Sole (Via M. D’Azeglio 1).

Waking Hours

Stessa location, ma inizio alle 17.30 per il film Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini (presente in sala), nella rassegna concorso italiano. Ai margini di una foresta al confine orientale dell’Europa, un gruppo di passeur afgani vive nell’attesa delle persone da aiutare ad attraversare la frontiera. Tra notti insonni, fuochi improvvisati e la presenza costante della barriera di confine, le immagini raccontano una comunità sospesa tra sopravvivenza, solidarietà e pericolo. Il film è stato presentato in selezione ufficiale alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025.

Guerre dimenticate. La realtà supera la finzione

All’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (via Magenta 70) alle 18.30 inaugurazione della foto/video installazione Guerre dimenticate. La realtà supera la finzione a cura di Memora, visitabile fino a sabato 28, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Due immagini di Davide Canella e tre video (Rivoluzione in Myanmar di Carlo Cozzoli, Fede e guerra del collettivo Memora e Cicatrici della terra di Carlo Cozzoli e Francesco Maviglia) costruiscono «un ambiente visivo che invita lo spettatore a sostare, osservare e interrogare: non una narrazione lineare ma un campo di frammenti in cui le immagini prendono posizione».

Scerbanenco tra romanzi, cinema e fumetto

Evento speciale dal titolo Scerbanenco tra romanzi, cinema e fumetto alle 20.30 al cinema Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39, ingresso libero su prenotazione), con proiezione del film L’isola degli idealisti. Elisabetta Sgarbi ed Eugenio Lio, rispettivamente regista e sceneggiatore, presenteranno il loro adattamento cinematografico de L’isola degli idealisti (2024), omonimo romanzo “perduto” di Scerbanenco, già pubblicato da La Nave di Teseo.

Il film è interpretato da Tommaso Ragno, Michela Cescon, Renato Carpentieri, Renato De Simone e Tony Laudadio. Sul palco salirà anche il critico cinematografico Alberto Pezzotta, che ha da poco pubblicato per Mimesis Il noir italiano prima e dopo Scerbanenco, esaustiva ricognizione sul giallo e nero italiano dal secondo dopoguerra ai ’70, dove lo scrittore di Kiev e milanese d’adozione è, fin dal titolo, metronomo e pietra angolare. Presente alla serata infine Paolo Bacilieri, uno dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, capace di muoversi con leggerezza e intelligenza tra il genere e le sperimentazioni più radicali. Bacilieri è anche l’artefice dei recenti adattamenti a fumetti di due dei più noti romanzi di Giorgio Scerbanenco, entrambi del 1966, Venere privata e Traditori di tutti, rispettivamente il primo e il secondo della “quadrilogia di Duca Lamberti”, pubblicati da Oblomov nel 2022 e nel 2025.