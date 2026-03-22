Gol a freddo e rimonta, ma il Varese non riesce a festeggiare: con il Gozzano termina 2-2

Il Varese non riesce a festeggiare come vorrebbe il 116esimo compleanno. Contro il Gozzano termina 2-2, una partita che deve lascia parecchio amaro in bocca in casa biancorossa, soprattutto per come sono arrivati i due gol dei piemontesi: il primo dopo 1′ con Romairone che trova distratta la retroguardia biancorossa; il secondo, ancora più doloroso, al 39′, con Monteleone lasciato tutto solo in area, libero di depositare in gol un assisti di Pavesi. Nel mezzo tanto possesso palla varesino, tanta fatica ma anche due gol che sembrava potessero decidere in rimonta il match, con le reti di Tentoni – sempre lui – e Cogliati al 37′ a far credere al pubblico del “Franco Ossola” in un lieto fine.

Ma sarebbe troppo semplice racchiudere nei due gol presi la prestazione del Varese, che nel primo tempo ha giocato sotto ritmo e costruito pochissimo, concludendo in porta una sola volta e sbagliando troppo in fase di palleggio. Mister Ciceri ha prima fatto tre cambi all’intervallo (Marangon, Cogliati e Palesi per Berbenni, Malinverno e Sovogui) sottolineando implicitamente un primo tempo negativo, ma nella ripresa la spinta biancorossa, nonostante qualche altro passaggio a vuoto, aveva portato ai risultati sperati. Peccato per quell’amnesia difensiva nel momento meno indicato, proprio quando la squadra aveva il vento in poppa e sembrava lanciata verso la terza vittoria di fila.

Un altro episodio di distrazione difensiva che si aggiunge alla lunga lista già stilata fino a questo momento del campionato. E altri punti persi che si sommano a una lista ancora più lunga. Settimana prossima ci sarà la trasferta di Sanremo, la più lunga del campionato. Peccato non arrivarci dopo aver festeggiato al meglio il compleanno.

FISCHIO D’INIZIO

Giornata speciale per il Varese, che davanti al proprio pubblico – per l’occasione è stato messo l’ingresso gratuito – vuole festeggiare al meglio i 116 anni dalla fondazione del primo Varese Football Club e, guardando più a corto raggio, cerca riscatto dopo la sconfitta della gara di andata a Gozzano. Mister Ciceri schiera il classico 4-3-3 con De Ponti in mediana e il tridente formato da Guerini, Barzotti e Sovogui. I piemontesi di Manuel Lunardon invece arrivano da una sconfitta dolorosa 2-1 contro il Club Milano in casa e scendono in campo con un 3-4-2-1 che vede Lettieri e Pavesi alle spalle di Romairone. Bandierine bianche e rosse distribuite all’ingresso per colorare il “Franco Ossola”, ma nonostante l’iniziativa del club la tribuna centrale non è piena come ci si aspetterebbe.

PRIMO TEMPO

Inizio pessimo per il Varese che dopo 1′ si trova già sotto: difesa disattenta, Romairone trova lo spiraglio giusto in area e batte Taina in uscita per l’immediato 0-1. I biancorossi incassano e ripartono, occupando stabilmente la metà campo avversaria ma nonostante qualche azione interessante per vedere un intervento del portiere Aiolfi bisogna aspettare il 15′ quando Malinverno ci prova da fuori trovando la parata a terra. Al 23′ punizione insidiosa dal limite dell’area guadagnata da Guerini – con ammonizione per Bianchi – ma lo stesso Guerini spreca calciando forte ma alto. Il Gozzano resiste e si fa rivedere ancora su corner con De Ponti che toglie dalla riga di porta il tentativo in acrobazia di Pavesi che aveva superato Taina. Poi però il ritmo cala, la spinta del Varese non è veemente e così il Gozzano può difendere in maniera ordinata e guadagnare secondi quando può. All’intervallo si va quindi con gli ospiti avanti 1-0 e il Varese chiamato a dare qualcosa di più da parte del pubblico.

SECONDO TEMPO

Parte con buon piglio il Varese che sfrutta la fascia sinistra con Cogliati per provare a creare scompiglio ma di occasioni non ne arrivano e i minuti passano senza che la difesa ospite si debba impegnare particolarmente. Al 18′ è De Ponti a scaldare i guantoni di Aiolfi con un destro dai 18 metri potente ma centrale che il portiere avversario blocca in due tempi. Al 24′ Cieri sceglie Qeros dalla panchina al posto di Barzotti spostando Cogliati al centro dell’attacco e il cambio porta subito frutti: al 29′ Tentoni si libera al limite dell’area e calcia un destro potente che si insacca sul secondo palo per l’ 1-1. I biancorossi sono in gas e continuano a spingere trovando il gol che ribalta il risultato al 37′: punizione dalla fascia sinistra battuta profonda da Qeros, sul secondo palo arriva Cogliati che scaglia in porta il 2-1. Sembra tutto indirizzato ma dopo appena 2′ il Gozzano trova il nuovo pareggio con Monteleone che, dimenticato dalla difesa di casa, solo deposita in rete in passaggio di Pavesi.

TABELLINO

VARESE – GOZZANO 2-2 (0-1)

Marcatori: 1′ pt Romairone (G), 29′ st Tentoni (V), 37′ st Cogliati (V), 39′ st Monteleone (G)

VARESE (4-3-3): Taina; Agnelli, Costante, Bruzzone, Berbenni (1′ st Cogliati); Malinverno (1′ st Palesi), De Ponti, Tentoni; Guerini, Barzotti (24′ st Qeros), Sovogui (1′ st Marangon). A disposizione: Bugli, Bertoni, Fabris, Bianchi, Pliscovaz. All.: Ciceri

GOZZANO (3-4-2-1): Aiolfi; Ornaghi, Masetti, Bianchi; Monteleone, Carollo, Pennati, Sarpa; Pavesi, Lettieri (38′ Pigato); Romairone (42′ st Gavioli). A disposizine Ancillotti, Gemelli, Ahayaouh, Hoxha, Frandi, Ponti. All.: Lunardon.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (Pino e Pennisi)

Corner: 6-4. Ammoniti: Guerini per il Varese; Bianchi, Pennati per il Gozzano. Recupero: 1’ + 3’.

Note: giornata nuvolosa e fredda, terreno in non perfette condizioni

SERIE D GIRONE A – XXVIII GIORNATA

Celle Varazze – Sanremese; Club Milano – Chisola; Derthona – Asti; Ligorna – Lavagnese; Saluzzo – NovaRomentin; Sestri Levante – Cairese; Varese – Gozzano; Vado – Valenzana; Imperia – Biellese.

CLASSIFICA: Ligorna 60; Vado 59; Chisola 48; Sestri Levante 47; Biellese 46; Varese 45; Saluzzo, Sanremese 38; Imperia, Valenzana 35; Cairese 32; Derthona 31; Gozzano 29; Lavagnese, Club Milano 26; Asti, Celle Varazze 25; NovaRomentin (-1) 20.

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.