Grave incidente a Biandronno, motociclista di 25 anni in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, a Biandronno, sulla provinciale del lago, in viale Rimembranze all’altezza del civico 33. Una ragazza di 25 anni è rimasta coinvolta in una caduta da moto ed è stata soccorsa in codice rosso.

L’allarme è scattato alle 7.20 e sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato un’ambulanza e un’automedica. È stato inoltre attivato l’elisoccorso, utilizzato per il trasporto urgente della giovane in ospedale.

Presenti anche i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla caduta della motociclista.