Il BAFF dietro le quinte: gli studenti dell’Istituto Antonioni protagonisti del festival

Non solo spettatori, ma veri e propri motori della macchina organizzativa. Anche quest’anno l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni scende in campo al fianco della BA Film Factory per la nuova edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival.

Il legame tra l’Academy e la rassegna cittadina è storico e si traduce in un’opportunità formativa unica per gli studenti, che hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti del grande schermo, dalle masterclass alle proiezioni ufficiali.

La Giuria Giovani e il premio dedicato

Una ventina di studenti dell’Istituto sono stati chiamati a comporre la Giuria Giovani. Il loro compito è visionare tutti i film in concorso — sia per la sezione italiana che per quella internazionale — per assegnare il premio omonimo alla fine della kermesse. A guidarli in questo percorso critico è il direttore artistico Giulio Sangiorgio, che introduce le proiezioni fornendo chiavi di lettura e approfondimenti tecnici per affinare lo sguardo dei futuri cineasti.

«Oltre lo Schermo»: il festival raccontato dal web

La novità più dinamica riguarda però il gruppo di studenti del secondo anno, impegnato nella produzione di «Oltre lo Schermo – Speciale BAFF». Si tratta di un format web-televisivo creato per raccontare il festival dall’interno, con un ritmo quotidiano.

«Attraverso una combinazione di studio, interviste e servizi sul campo — spiega Ciro Tomaiuoli, regista e docente di Tecniche di ripresa — il programma segue ogni evento offrendo uno sguardo diretto e autentico. È un modo per valorizzare l’esperienza formativa degli studenti coinvolti, mettendoli alla prova con la produzione reale».

Il programma, che segue i protagonisti e i retroscena della manifestazione, sarà visibile quotidianamente sul canale YouTube ufficiale del festival.