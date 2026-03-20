Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Il BAFF dietro le quinte: gli studenti dell’Istituto Antonioni protagonisti del festival

Dalla giuria giovani alla realizzazione di un format web dedicato: gli allievi dell’Academy bustocca vivono la rassegna da professionisti. Il regista Tomaiuoli: «Uno sguardo autentico su incontri e protagonisti»

Attori e registi al Busto Arsizio Film Festival 2022

Non solo spettatori, ma veri e propri motori della macchina organizzativa. Anche quest’anno l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni scende in campo al fianco della BA Film Factory per la nuova edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival.

Il legame tra l’Academy e la rassegna cittadina è storico e si traduce in un’opportunità formativa unica per gli studenti, che hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti del grande schermo, dalle masterclass alle proiezioni ufficiali.

La Giuria Giovani e il premio dedicato

Una ventina di studenti dell’Istituto sono stati chiamati a comporre la Giuria Giovani. Il loro compito è visionare tutti i film in concorso — sia per la sezione italiana che per quella internazionale — per assegnare il premio omonimo alla fine della kermesse. A guidarli in questo percorso critico è il direttore artistico Giulio Sangiorgio, che introduce le proiezioni fornendo chiavi di lettura e approfondimenti tecnici per affinare lo sguardo dei futuri cineasti.

«Oltre lo Schermo»: il festival raccontato dal web

La novità più dinamica riguarda però il gruppo di studenti del secondo anno, impegnato nella produzione di «Oltre lo Schermo – Speciale BAFF». Si tratta di un format web-televisivo creato per raccontare il festival dall’interno, con un ritmo quotidiano.

«Attraverso una combinazione di studio, interviste e servizi sul campo — spiega Ciro Tomaiuoli, regista e docente di Tecniche di ripresa — il programma segue ogni evento offrendo uno sguardo diretto e autentico. È un modo per valorizzare l’esperienza formativa degli studenti coinvolti, mettendoli alla prova con la produzione reale».

Il programma, che segue i protagonisti e i retroscena della manifestazione, sarà visibile quotidianamente sul canale YouTube ufficiale del festival.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.