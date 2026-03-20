Il BAFF dietro le quinte: gli studenti dell’Istituto Antonioni protagonisti del festival
Dalla giuria giovani alla realizzazione di un format web dedicato: gli allievi dell’Academy bustocca vivono la rassegna da professionisti. Il regista Tomaiuoli: «Uno sguardo autentico su incontri e protagonisti»
Non solo spettatori, ma veri e propri motori della macchina organizzativa. Anche quest’anno l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni scende in campo al fianco della BA Film Factory per la nuova edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival.
Il legame tra l’Academy e la rassegna cittadina è storico e si traduce in un’opportunità formativa unica per gli studenti, che hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti del grande schermo, dalle masterclass alle proiezioni ufficiali.
La Giuria Giovani e il premio dedicato
Una ventina di studenti dell’Istituto sono stati chiamati a comporre la Giuria Giovani. Il loro compito è visionare tutti i film in concorso — sia per la sezione italiana che per quella internazionale — per assegnare il premio omonimo alla fine della kermesse. A guidarli in questo percorso critico è il direttore artistico Giulio Sangiorgio, che introduce le proiezioni fornendo chiavi di lettura e approfondimenti tecnici per affinare lo sguardo dei futuri cineasti.
«Oltre lo Schermo»: il festival raccontato dal web
La novità più dinamica riguarda però il gruppo di studenti del secondo anno, impegnato nella produzione di «Oltre lo Schermo – Speciale BAFF». Si tratta di un format web-televisivo creato per raccontare il festival dall’interno, con un ritmo quotidiano.
«Attraverso una combinazione di studio, interviste e servizi sul campo — spiega Ciro Tomaiuoli, regista e docente di Tecniche di ripresa — il programma segue ogni evento offrendo uno sguardo diretto e autentico. È un modo per valorizzare l’esperienza formativa degli studenti coinvolti, mettendoli alla prova con la produzione reale».
Il programma, che segue i protagonisti e i retroscena della manifestazione, sarà visibile quotidianamente sul canale YouTube ufficiale del festival.
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