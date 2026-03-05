Il Cda delle Scuole Materne: “Da Scillieri posizioni personali, noi andiamo avanti collaborando con l’amministrazione”

«Le dichiarazioni dell’ex consigliera Scillieri rappresentano una posizione strettamente personale». Lo dicono gli altri cinque membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Consorzio Scuole Materne, a commento delle dimissioni di Scillieri, che seguono quelle – un mese fa – di Alessandro Frisoli.

Scillieri ha evocato direttamente il clima di «sfiducia» che si è creato tra l’amministrazione comunale e il Cda. Lettura invece respinta dai cinque consiglieri rimasti in carica.

In una nota il Cda premette «il massimo rispetto per la persona dell’ex consigliera Maria Scillieri e per la libertà di espressione delle sue idee e posizioni», ma poi precisa: «Nel corso degli anni, il confronto all’interno dell’organo amministrativo si è sempre svolto in modo costruttivo. Proprio per questo motivo, il Cda ritiene doveroso precisare con chiarezza che le dichiarazioni dell’ex consigliera rappresentano una posizione strettamente personale».

«Il Consiglio di amministrazione – prosegue la nota – continuerà a operare in collaborazione con l’amministrazione comunale concentrando il proprio impegno sul futuro della Fondazione e sul progetto di rilancio dell’ente, nell’interesse delle scuole, delle famiglie e della comunità».