Il Comitato di Saronno per il Sì organizza una serata a Villa Gianetti

Lunedì 9 marzo alle 21, nella Sala Bovindo di Villa Gianetti a Saronno, è in programma un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa dal Comitato cittadino del Sì in Saronno e sarà aperta alla cittadinanza.

Al centro della serata il tema della giustizia, con un confronto tra esponenti del mondo istituzionale e giuridico. Interverranno Stefano D’Ambrosio, magistrato, Stefano Benigni, deputato al Parlamento, e Gianfranco Librandi, vice coordinatore Campania e coordinatore dei Comitati del Sì.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Pierluigi Gilli, avvocato e presidente del Comitato cittadino del Sì in Saronno.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di approfondimento che precede il voto referendario e punta a offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito sui contenuti della riforma costituzionale in materia di giustizia.

Gli organizzatori rivolgono l’invito a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al voto.