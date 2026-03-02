Varese News

Politica

Il Comitato di Saronno per il Sì organizza una serata a Villa Gianetti

Lunedì 9 marzo alle 21 nella Sala Bovindo un incontro promosso dal Comitato cittadino che sostiene la riforma in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

referendum

Lunedì 9 marzo alle 21, nella Sala Bovindo di Villa Gianetti a Saronno, è in programma un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. L’iniziativa è promossa dal Comitato cittadino del Sì in Saronno e sarà aperta alla cittadinanza.

Al centro della serata il tema della giustizia, con un confronto tra esponenti del mondo istituzionale e giuridico. Interverranno Stefano D’Ambrosio, magistrato, Stefano Benigni, deputato al Parlamento, e Gianfranco Librandi, vice coordinatore Campania e coordinatore dei Comitati del Sì.

A introdurre e moderare l’incontro sarà Pierluigi Gilli, avvocato e presidente del Comitato cittadino del Sì in Saronno.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di approfondimento che precede il voto referendario e punta a offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito sui contenuti della riforma costituzionale in materia di giustizia.

Gli organizzatori rivolgono l’invito a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al voto.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.