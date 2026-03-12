Il Lions Club Luino guarda alle stelle con una conferenza sulla ricerca di civiltà extraterrestri

Una serata all’insegna della scienza, della curiosità e dello spirito lionistico quella organizzata dal Lions Club Luino domenica 8 marzo. Il meeting ha visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione, i professori Paolo Musso e Giulio Facchetti, docenti dell’Università dell’Insubria, protagonisti della conferenza dal titolo “Il programma SETI – Alla ricerca di altre civiltà”.

Nel corso dell’incontro i due relatori hanno guidato soci e ospiti in un affascinante viaggio tra astronomia, filosofia della scienza e ricerca della vita extraterrestre. Particolare attenzione è stata dedicata al programma SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), il progetto scientifico internazionale che studia possibili segnali provenienti da civiltà intelligenti al di fuori del nostro pianeta.

La relazione ha suscitato grande interesse tra i presenti, dando vita a un vivace dibattito finale. Numerosi soci sono intervenuti con domande e riflessioni, spaziando dagli aspetti più strettamente scientifici alle suggestioni culturali e storiche legate al tema, con approfondimenti che hanno toccato anche argomenti molto discussi come il mistero dell’Area 51 e le interpretazioni delle antiche tavolette sumere.

La serata si è svolta alla presenza del Past Governatore Alberto Frigerio, che ha voluto testimoniare la vicinanza del distretto all’attività culturale e di servizio del club.

Momento particolarmente significativo dell’incontro è stato l’ingresso ufficiale nel Club di Raffaella Vicentini, presentata dal socio Pierfrancesco Buchi in qualità di padrino. Nata a Luino nel 1962, Vicentini proviene da una famiglia profondamente legata ai valori della cura e del servizio alla comunità: il padre era medico condotto e la madre ostetrica.

Fin da giovane ha respirato questo spirito di dedizione, che l’ha portata a intraprendere la professione infermieristica e a maturare una lunga esperienza nel settore socio-sanitario. Dopo aver lavorato all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona e aver ricoperto ruoli di responsabilità in ambito assistenziale, dal 1992 opera presso la Fondazione Mons. Comi, dove oggi è responsabile dei servizi socio-assistenziali e della formazione.

La sua carriera è stata caratterizzata da competenza, responsabilità e grande spirito di servizio, qualità emerse in modo particolare anche nei difficili anni della pandemia, quando ha garantito presenza e supporto nei reparti più colpiti.

Sul piano personale è sposata con il pediatra Giuseppe Citterio ed è madre di tre figli, tra cui Francesco, accolto in affido da piccolissimo: un’esperienza che testimonia concretamente l’attenzione della famiglia verso il prossimo.

Nel suo intervento, il presidente del club Nunzio Mancuso ha sottolineato il valore della serata: «L’incontro con i professori Musso e Facchetti ci ha permesso di confrontarci con temi scientifici di grande fascino, che stimolano curiosità e riflessione. Allo stesso tempo siamo particolarmente felici di accogliere nel nostro club Raffaella Vicentini, una persona che ha dedicato la propria vita alla cura degli altri e che rappresenta pienamente i valori di servizio e attenzione alla comunità che contraddistinguono il Lions».