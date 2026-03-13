In piazza Monte Grappa a Varese il truck della salute con screening gratuiti

Il truck della prevenzione “IO PREVENGO” fa tappa a Varese. L’iniziativa promossa da Lilly è partita oggi, giovedì 12 marzo, da piazza Monte Grappa, dove resterà fino al 15 marzo, offrendo ai cittadini screening cardiometabolici gratuiti, consulenze nutrizionali e attività informative sui corretti stili di vita.

Il progetto prevede un truck sanitario itinerante che, fino al 12 aprile, toccherà diverse piazze della Lombardia con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza sui rischi legati alle malattie cardiometaboliche.

All’interno della clinica mobile, completamente accessibile anche alle persone con mobilità ridotta, sono presenti tre postazioni cliniche per esami rapidi e non invasivi, oltre a un’area dedicata alle consulenze nutrizionali e spazi per attività educative.

Tra gli esami effettuati dagli operatori sanitari ci sono: indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, glicemia capillare, profilo lipidico (colesterolo totale, HDL e trigliceridi), lipoproteina (a), pressione arteriosa, emoglobina glicata (HbA1c).

Il team di nutrizionisti offre inoltre consulenze personalizzate basate sui risultati degli esami, con indicazioni pratiche su alimentazione e stili di vita.

L’inaugurazione a Varese

All’inaugurazione del progetto sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente e general manager Italy Hub di Lilly Elias Khalil.

«Portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità significa accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini – ha dichiarato Cattaneo –. Iniziative come questa rafforzano la sanità territoriale e aiutano a intercettare i bisogni di salute prima che diventino emergenze».

Per il sindaco Galimberti «ospitare la tappa inaugurale di “Io Prevengo” significa portare la prevenzione nel cuore della città. Invito tutti i cittadini a partecipare e a cogliere questa opportunità».

«La nostra missione è fare della prevenzione un gesto concreto e quotidiano – ha spiegato Khalil –. Con questa iniziativa vogliamo portare screening, consulenze nutrizionali e informazioni corrette direttamente nelle piazze».

Come partecipare

Gli screening sono gratuiti e aperti ai cittadini. È possibile prenotare sul sito ioprevengo.com, tramite i link disponibili sui canali social di Lilly oppure direttamente in piazza attraverso il totem dedicato.