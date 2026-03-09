Incontro pubblico con Fabio Filomeni e Stefania Bardelli al Museo della Cultura Rurale di Brinzio
L’iniziativa si svolgerà alle 17 in via Trieste 24 a Brinzio con ingresso gratuito su prenotazione
Sabato 28 marzo alle 17 la sala del Museo della Cultura Rurale di Brinzio ospiterà un incontro pubblico dedicato a temi della politica internazionale attraverso la lente del Filomeni e del territorio varesino. Protagonisti dell’appuntamento saranno il tenente colonnello Fabio Filomeni e Stefania Bardelli, leader del MAV.
L’iniziativa si presenta come un momento di dialogo e confronto aperto al pubblico, durante il quale verranno affrontate alcune questioni legate agli equilibri geopolitici contemporanei e alle ricadute sul contesto locale.
Nel corso dell’incontro saranno presentati anche due libri scritti da Fabio Filomeni: “Morire per la NATO?” e “Io come Chavez”. L’evento si terrà nella sala del Museo della Cultura Rurale, in via Trieste 24 a Brinzio.
L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email: stefaniabardelli@gmail.com.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.