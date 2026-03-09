Varese News

Politica

Incontro pubblico con Fabio Filomeni e Stefania Bardelli al Museo della Cultura Rurale di Brinzio

L’iniziativa si svolgerà alle 17 in via Trieste 24 a Brinzio con ingresso gratuito su prenotazione

Fabio Filomeni

Sabato 28 marzo alle 17 la sala del Museo della Cultura Rurale di Brinzio ospiterà un incontro pubblico dedicato a temi della politica internazionale attraverso la lente del Filomeni e del territorio varesino. Protagonisti dell’appuntamento saranno il tenente colonnello Fabio Filomeni e Stefania Bardelli, leader del MAV.

L’iniziativa si presenta come un momento di dialogo e confronto aperto al pubblico, durante il quale verranno affrontate alcune questioni legate agli equilibri geopolitici contemporanei e alle ricadute sul contesto locale.

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche due libri scritti da Fabio Filomeni: “Morire per la NATO?” e “Io come Chavez”. L’evento si terrà nella sala del Museo della Cultura Rurale, in via Trieste 24 a Brinzio.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email: stefaniabardelli@gmail.com.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.