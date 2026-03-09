Incontro pubblico con Fabio Filomeni e Stefania Bardelli al Museo della Cultura Rurale di Brinzio

Sabato 28 marzo alle 17 la sala del Museo della Cultura Rurale di Brinzio ospiterà un incontro pubblico dedicato a temi della politica internazionale attraverso la lente del Filomeni e del territorio varesino. Protagonisti dell’appuntamento saranno il tenente colonnello Fabio Filomeni e Stefania Bardelli, leader del MAV.

L’iniziativa si presenta come un momento di dialogo e confronto aperto al pubblico, durante il quale verranno affrontate alcune questioni legate agli equilibri geopolitici contemporanei e alle ricadute sul contesto locale.

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche due libri scritti da Fabio Filomeni: “Morire per la NATO?” e “Io come Chavez”. L’evento si terrà nella sala del Museo della Cultura Rurale, in via Trieste 24 a Brinzio.

L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email: stefaniabardelli@gmail.com.