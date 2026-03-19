“Istinto e fiuto politico”. Alfieri e Galimberti ricordano Umberto Bossi
Il parlamentare Pd e il primo cittadino vicini alla famiglia. Il sindaco: "Molte delle sue battaglie, come il federalismo e l'autonomia, sono temi che ancora oggi occupano le agende politiche"
Di fronte a un personaggio politico di così grande carisma forse l’omaggio è scontato. Ma c’è anche una quota di simpatia umana, nelle parole di tanti avversari politici dell’Umberto Bossi, morto a 84 anni a Varese. A partire dai varesini del Pd.
«Da varesino sono colpito dalla scomparsa di Umberto Bossi» dice Alessandro Alfieri del Partito Democratico. «Frequentavo il Liceo classico, quando proprio dalla nostra città muoveva i primi passi la Lega di Umberto Bossi. Sono sempre stato dall’altra parte della barricata: ho contrastato con decisione le battaglie leghiste. Ciò non mi impedisce di riconoscergli le doti di grande combattente, innamorato della sua terra. Istinto e fiuto politico. Ha influenzato la vita politica del nostro Paese per più di vent’anni, imponendo nell’agenda istituzionale il tema dell’autonomia. Ha fatto “ballare” governi, a volte con svolte improvvise. Varese ha conosciuto una centralità politica nel dibattito nazionale senza precedenti. Personalmente voglio esprimere la mia vicinanza alla moglie Manuela e ai figli. E un abbraccio particolare a Renzo con cui ho condiviso l’impegno istituzionale in Regione. Da politico invece permettetemi di far arrivare le condoglianze a tutta la comunità della Lega per la perdita del suo fondatore».
«Fondatore della Lega, Bossi è sempre stato estremamente attaccato al suo territorio» scrive in una nota il sindaco di Varese Davide Galimberti, esponente del centrosinistra. «Molte delle sue battaglie, come il federalismo e l’autonomia, sono temi che ancora oggi occupano le agende politiche. La mia vicinanza ai famigliari».
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