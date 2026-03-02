La grande esperienza dei volontari della Croce Rossa di Gallarate alle Olimpiadi di Milano Cortina

Le Olimpiadi hanno avuto modo di emozionare non solo gli atleti, gli spettatori, i tifosi, il pubblico a casa ma anche i volontari, che hanno vissuto – anche in primissima linea – queste gare che hanno entusiasmato il mondo. E il modo di vivere le Olimpiadi da volontario è speciale: oltre a vedere lo spettacolo vero e proprio (quello trasmesso in tv e visto dagli spalti), si ha la possibilità di osservare dietro le quinte, di apprezzare tutto il lavoro del “backstage” che permette alla gigantesca macchina olimpica di funzionare senza intoppi.

18mila sono stati i volontari (in tutti i settori) che hanno contribuito a rendere questo evento memorabile, di questi, circa mille sono stati i volontari inviati da Croce Rossa Italiana.

Il Comitato di Gallarate ha risposto con l’invio di 30 volontari: 23 soccorritori, 4 logisti, 2 referenti, un’infermiera volontaria (quest’ultima ha dato supporto presso il posto medico avanzato), per un totale di circa 450 ore di impegno e di soddisfazioni.

Tra le bandiere e gli inni dei tifosi che riempivano il Forum di Assago, l’Arena Santa Giulia e lo stadio di Rho Fiera, i volontari hanno fornito aiuto sanitario nel clima di festa delle Olimpiadi: un’esperienza unica ed elettrizzante.

«Per i volontari del Comitato di Gallarate la partecipazione alle attività di supporto sanitario e logistico presso i siti Olimpici è stata un’esperienza indimenticabile» commenta Lorenzo Canziani, presidente del Comitato Cri di Gallarate. «Non per il fatto di essere presenti ad un evento straordinario ma per la sensazione viva di essere parte di un team che, fianco a fianco con enti diversi, aveva come unico obiettivo la salute e la sicurezza di atleti e pubblico. Non un semplice partecipare. Ma un rinnovato modo di rendere il nostro essere Croce Rossa una vera esperienza di gioia e umanità»

Le emozioni non sono terminate per i volontari del Comitato Cri di Gallarate, impegnati da sempre, tutto l’anno a presenziare durante numerosi eventi sportivi, anche a livello nazionale come le partite di calcio della serie A allo stadio San Siro.