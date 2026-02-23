“Neve, Ghiaccio e Gloria”: a Materia la proiezione del docufilm Rai che celebra 70 anni di sogni olimpici
Un viaggio emozionante da Cortina '56 a Milano Cortina 2026, con il racconto di campioni come Carolina Kostner e Deborah Compagnoni. Appuntamento mercoledì 4 marzo alle 21 a Materia
Settant’anni di storia, passione e Olimpiadi a Materia. Il docufilm “Neve, Ghiaccio e Gloria”, l’opera firmata dal regista Paolo Geremei e prodotta da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari, arriva a Materia, la casa di VareseNews, in un appuntamento programmato per mercoledì 4 marzo che vedrà la presenza di Massimiliano Comparin, regista e scrittore varesino che ha prodotto il docufilm.
Le gioie per le medaglie conquistato dalla squadra azzurra sono ancora fresche e il documentario sarà un modo di tuffarsi nella memoria dei Giochi del passato. Un lavoro che non è solo una cronaca sportiva. È un “archivio vivente” che ripercorre i grandi cambiamenti sociali ed economici del nostro Paese dal 1956 a oggi.
Ad accompagnare lo spettatore tra suggestive immagini d’archivio è la voce narrante di Cristiana Capotondi, che fa da ponte tra i pionieri di Cortina ’56 e le leggende degli anni ’90 e 2000. Nel film si alternano i volti di miti come Deborah Compagnoni, Giorgio Rocca, Armin Zöggeler, Giorgio Di Centa e la “regina del ghiaccio” Carolina Kostner, insieme a straordinari atleti paralimpici come Gianmaria Dal Maistro e Daila Dameno.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Il legame con Varese
Non manca un tocco varesino d’eccellenza. Il produttore Massimiliano Comparin (autore dello spot della Suzuki con Carolina Kostner andato in onda per la prima volta proprio in occasione delle Olimpidi invernali di Milano Cortina), nel corso di una diretta pomeridiana sulla webTV di VareseNews, ha svelato la genesi dell’opera e l’inserimento di alcuni luoghi simbolo della preparazione olimpica, tra cui spicca l’Acinque Ice Arena di Varese, ormai punto di riferimento internazionale per le delegazioni straniere.
Il docufilm analizza anche il rapporto tra sport e televisione, nato proprio con la diretta Rai di Cortina 1956, e si spinge fino alle sfide architettoniche e infrastrutturali di domani, con testimonianze del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e del Ceo di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.
