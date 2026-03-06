La musica dei cartoni animati entra in pediatria a Busto Arsizio
Lunedì 9 marzo, alle ore 15, gli studenti del Liceo Musical P. Bausch si cimenteranno nell’esecuzione di alcuni brani tratti dalle più famose fiabe Disney
La musica come forma di comunicazione speciale e unica, naturale supporto per chi vive un momento faticoso, lontano da casa propria come, per esempio, i piccoli degenti della Pediatria.
Lunedì 9 marzo, alle ore 15, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio gli studenti del Liceo Musical P. Bausch si cimenteranno nell’esecuzione di alcuni brani tratti dalle più famose fiabe Disney, ma non solo.
Sarà dunque un’occasione unica, per i pazienti del reparto, per vivere un meraviglioso viaggio musicale nella magia e nelle atmosfere incantate dei film d’animazione più amati di sempre.
Tra i brani dei cartoni animati prescelti ci saranno Cenerentola, Anastasia, Frozen, La Sirenetta, solo per citarne alcuni.
“Grazie alla presentazione di questi brani musicali a cura degli allievi e delle allieve del Liceo Pina Bausch i nostri pazienti potranno godere di un momento di condivisione ed evasione, attraverso il conforto prezioso che solo la musica sa dare. Sarà sicuramente un’occasione di svago e di convivialità che regalerà ai bimbi degenti nel nostro reparto spensieratezza e gioia”, afferma la dottoressa Simonetta Cherubini, Direttore del Dipartimento Materno Infantile di ASST Valle Olona.
