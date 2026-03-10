La sindaca Giordani dà la delega al personale a Francesca Gualtieri

Con decreto sindacale del 9 marzo 2026 la sindaca di Sesto Calende Elisabetta Giordani ha conferito all’assessora Francesca Gualtieri la delega in materia di Personale.

«La scelta si inserisce in un percorso di riequilibrio e migliore distribuzione delle deleghe

all’interno della Giunta comunale, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione amministrativa

e garantire una maggiore attenzione a un ambito strategico per il funzionamento della macchina

comunale», spiega una nota del municipoio.

La delega riguarda le funzioni di indirizzo, coordinamento e confronto relative alle politiche del personale dell’ente, in raccordo con sindaca, segretario comunale e gli uffici competenti.

L’attribuzione della delega ha efficacia immediata, come previsto dal decreto sindacale. All’assessora Francesca Gualtieri viene quindi affidato il compito di seguire con particolare attenzione i temi legati all’organizzazione del personale e al funzionamento della struttura comunale, in collaborazione con gli uffici e con l’intera Giunta. «Una scelta che va nella direzione di rafforzare il lavoro di squadra dell’Amministrazione e rendere più efficiente l’azione amministrativa al servizio della città».

In passato dipendente dell’ente, Gualtieri era stata nominata nel 2024 assessora alle Politiche sociali, alla Sicurezza, alla Polizia Locale, alla Viabilità, mobilità e sosta.

A fine 2025 la sindaca aveva ripreso la Delega a Sicurezza e Polizia Locale, a seguito dell’animata polemica che aveva coinvolto Gualtieri (a cui la maggioranza aveva rinnovato la fiducia).