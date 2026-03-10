Varese News

Varese Laghi

La sindaca Giordani dà la delega al personale a Francesca Gualtieri

Gualtieri dovrà occuparsi anche dei dipendenti comunali

francesca gualtieri

Con decreto sindacale del 9 marzo 2026 la sindaca di Sesto Calende Elisabetta Giordani ha conferito all’assessora Francesca Gualtieri la delega in materia di Personale.

«La scelta si inserisce in un percorso di riequilibrio e migliore distribuzione delle deleghe
all’interno della Giunta comunale, con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione amministrativa
e garantire una maggiore attenzione a un ambito strategico per il funzionamento della macchina
comunale», spiega una nota del municipoio.

La delega riguarda le funzioni di indirizzo, coordinamento e confronto relative alle politiche del personale dell’ente, in raccordo con sindaca, segretario comunale e gli uffici competenti.

L’attribuzione della delega ha efficacia immediata, come previsto dal decreto sindacale. All’assessora Francesca Gualtieri viene quindi affidato il compito di seguire con particolare attenzione i temi legati all’organizzazione del personale e al funzionamento della struttura comunale, in collaborazione con gli uffici e con l’intera Giunta. «Una scelta che va nella direzione di rafforzare il lavoro di squadra dell’Amministrazione e rendere più efficiente l’azione amministrativa al servizio della città».

In passato dipendente dell’ente, Gualtieri era stata nominata nel 2024 assessora alle Politiche sociali, alla Sicurezza, alla Polizia Locale, alla Viabilità, mobilità e sosta.
A fine 2025 la sindaca aveva ripreso la Delega a Sicurezza e Polizia Locale, a seguito dell’animata polemica che aveva coinvolto Gualtieri (a cui la maggioranza aveva rinnovato la fiducia).

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.