Laboratori, letture e giochi: Fa’ la cosa giusta! dedica nuovi spazi a bambini e ragazzi

“Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)” è il filo rosso della 22esima edizione della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Editore dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho con ingresso gratuito (con registrazione sul sito falacosagiusta.org).

Sono numerose le proposte che spaziano dalla cultura e partecipazione attiva all’abitare sostenibile, dal cibo alla moda etica, dall’ambiente al mondo della scuola. Anche quest’anno un’attenzione particolare è riservata ai bambini e ragazzi, con spazi dedicati, laboratori, letture e giochi didattici con l’obiettivo di rendere consapevoli le nuove generazioni del rispetto dell’ambiente e del prendersi cura della natura.

Fa’ la cosa giusta! quest’anno dedica un nuovo e intero spazio alle foreste, con incontri e laboratori sul bosco promossi da PEFC Italia, associazione che coordina a livello nazionale il sistema di certificazione forestale PEFC, basato sul coinvolgimento di una ampia comunità di soggetti impegnati nella gestione forestale sostenibile. C’è un’esperienza immersiva che invita grandi e piccoli a “camminare nel bosco”, entrando in contatto diretto con materiali, suoni e profumi di origine forestale, per riscoprire il legame tra natura, benessere e gestione sostenibile. E c’è poi il laboratorio sui 5 sensi, che mostra come legno e prodotti d’uso quotidiano possano provenire da foreste gestite nel rispetto di ambiente, persone e comunità locali, stimolando curiosità e consumo responsabile.

Novità di questa edizione è lo Spazio UAU! che ospita incontri, letture e laboratori dedicati ai fumetti per bambini e ragazzi partendo dai titoli della collana UAU! di Terre di mezzo Editore. Tra questi, i laboratori con le classi tenuti dagli autori Giuseppe Ferrario e Giovanni Scarduelli e una conversazione sul fumetto con gli adolescenti di Silvia Vecchini e Sualzo. Chi ama le storie non può perdere l’incontro organizzato in Piazza Editori con Chiara Grasso, autrice de “Il tasso e la bambina”, (edito da Aboca Edizioni) una storia per immergersi nella natura attraverso gli occhi di un tasso e scoprire come diventare dei piccoli esploratori rispettosi del bosco e in che modo noi umani possiamo convivere con gli animali selvatici.

Una gradita conferma è lo spazio di Trillino selvaggio, un’area ispirata all’albo “Un barattolo di sogni” di Terre di mezzo Editore, storia sulla capacità di ricominciare e guardare al futuro con fiducia. I piccoli visitatori sono accompagnati in uno spazio scenico pensato come una sorta di camera delle meraviglie con un cielo stellato che raccoglie una collezione dei sogni dei bambini, dove poter sperimentare attività multisensoriali per allenarsi, attraverso lo stupore e l’arte, a dare forma ai propri sogni e lanciarli tra le stelle. Anche La Bottega di Mattia torna in fiera con un giardino sensoriale, ricco di fiori e stimoli naturali ispirato all’albo “Vita da farfalla” di Terre di mezzo Editore, in cui potersi immergere per vivere un’esperienza diretta. Ogni bambino può scrivere o disegnare un pensiero su una farfalla di carta da appendere nel giardino.

Bambini e ragazzi aspiranti chef sono attesi nello spazio NaturaSì dove si alternano vari laboratori di cucina, come quello per imparare i segreti per una merenda creativa sana e gustosa ma è anche possibile partecipare al percorso sensoriale che stimola all’attivazione di tutti i sensi.

Confermata la presenza di GEPO (Gruppo di Educazione Pediatrica Ostetrica), che si è recentemente unito a Welcomed per accogliere e sostenere le famiglie dalla nascita alle successive fasi evolutive dello sviluppo, con uno stand dedicato all’accoglienza dei più piccoli e delle loro mamme, all’interno del quale saranno presenti le aree: nursery, travasi, zona morbida e attività di psicomotricità con le scuole.

L’associazione Il Tarlo e i Wonder Bikes sono ospiti fissi della fiera con attività a rotazione nei 3 giorni: Il Tarlo, impegnata nella diffusione del gioco come strumento di coesione sociale, allestisce la pista delle trottole, un ciclotornio e laboratori con il legno. I Wonder Bikes portano l’installazione didattica “Un fiume di esperienze”: grazie a una bicicletta collegata a una pompa, l’acqua scorre in un canale e i bambini possono interagire con il flusso d’acqua e costruire dighe e ponti utilizzando materiali destrutturati, fantasia e ingegno. E ancora il laboratorio “Disegni a ruota libera” per disegnare e dipingere pedalando. I laboratori di Wonder Bikes prevedono una piccola quota di iscrizione.

Fa’ la cosa giusta!. Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20). 13-14-15 marzo 2026.Orari: ven e sab 9-20, dom 9.30-19§

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito: falacosagiusta.org

