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L’ANVU contro l’assessore Catalano: «Offesa la dignità di chi indossa la divisa»

L'Associazione Professionale Polizia Locale condanna le frasi dell'assessore varesino sulla natura del Corpo e sulla bocciatura del BolaWrap. Richieste scuse ufficiali: "La sicurezza si garantisce con il rispetto, non con la delegittimazione"

Generico 16 Mar 2026

È scontro aperto tra l’ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) e l’assessore alla Sicurezza del Comune di Varese, Raffaele Catalano. Al centro della “bufera” ci sono le dichiarazioni rese dall’assessore durante il dibattito in Consiglio Comunale sulla bocciatura del BolaWrap, il dispositivo di contenimento a distanza.

Secondo l’associazione, le parole di Catalano — secondo cui la Polizia Locale «non è e non sarà mai una forza di polizia» e la tutela dell’incolumità spetterebbe solo alle forze statali — sono «giuridicamente imprecise e profondamente offensive». L’ANVU sottolinea come gli operatori esercitino quotidianamente funzioni di polizia giudiziaria e stradale, intervenendo spesso per primi in situazioni critiche.

L’associazione esprime inoltre preoccupazione per quello che definisce un «ostruzionismo» verso strumenti di autotutela (come Taser e BolaWrap) e chiede formalmente all’assessore di presentare pubbliche scuse a tutta la categoria. «La sicurezza non si garantisce con slogan superficiali, ma con il rispetto per chi opera sul territorio», conclude la nota firmata dal Direttivo di Sezione.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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