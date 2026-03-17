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Busto Arsizio/Altomilanese

Lavori in A8, chiuso per una notte lo svincolo di Busto Arsizio

Il provvedimento sarà attivo dalle 21 di venerdì 20 marzo alle 5 del mattino successivo in una sola direzione

lavori autostrada strada notte

Notte di lavori sulla autostrada A8 Milano-Varese dove sarà necessario chiudere per alcune ore uno svincolo. Si tratta di quello di Busto Arsizio che non sarà utilizzabile tra le ore 21 di venerdì 20 marzo e le 5 del mattino successivo, sabato 21.

Il provvedimento interessa solo i viaggiatori che provengono da Milano mentre resta regolarmente aperta l’uscita per chi arriva da Nord. La chiusura è necessaria per eseguire alcuni lavori sulla pavimentazione stradale. L’alternativa consigliata è quella di uscire allo svincolo di Castellanza.

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Pubblicato il 17 Marzo 2026
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