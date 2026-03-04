Varese News

Luca Angeretti: da bandiera della Malnatese a mister del calcio femminile

Oltre 500 presenze in 14 anni con la maglia bianconera, diventando simbolo dell'era Maccecchini e ora l'impegno con le ragazze dell'Fc Carnago, citate singolarmente

luca angeretti figli di un gol minore


Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Protagonista della puntata numero 14 è Luca Angeretti, che incarna perfettamente lo spirito di questo podcast. Difensore “di cuore”, capitano storico e oggi allenatore, ha attraversato i decenni del calcio dilettantistico varesino con la stessa determinazione con cui affrontava gli attaccanti avversari. Una storia che parte da lontano, dai primi calci ad Azzate, e da uno di quei ricordi indelebili, l’amichevole disputata a San Siro contro l’Inter davanti a 40.000 «un’esperienza clamorosa che ti porti dentro per sempre».

La carriera di Angeretti però è legata a doppio nodo con la Malnatese. Quattordici anni vissuti intensamente, scalando le categorie dalla Prima alla Promozione, diventando il simbolo e il capitano della squadra. Con oltre 500 presenze e una dote realizzativa insolita per un difensore centrale (spesso vicino alla doppia cifra stagionale), Luca è stato il pilastro dell’era Maccecchini. Oggi, appesi gli scarpini al chiodo «per motivi fisici», la sua avventura continua in panchina. Da due anni e mezzo guida l’FC Carnago femminile in Eccellenza CSI, una sfida intrapresa inizialmente con scetticismo ma diventata presto una grande passione: “Il calcio femminile dà tantissimo a livello di applicazione e serietà; è la scelta migliore che potessi fare”.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
