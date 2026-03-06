“Ma dove vai con quelle scarpe?”: a Villa Recalcati un convegno contro la violenza di genere

Una mattinata di confronto, riflessione e cultura per affrontare il tema della violenza di genere e della rappresentazione della donna nella società. È questo l’obiettivo del convegno “Ma dove vai con quelle scarpe? Una mostra convegno per una cultura che rifiuta la violenza”, in programma mercoledì 11 marzo dalle 9.30 alle 13 nella Sala Convegni di Villa Recalcati.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Varese insieme alla Consigliera di Parità provinciale e riunirà esperti, professionisti e rappresentanti del mondo della comunicazione per discutere del modo in cui la figura femminile viene raccontata nell’arte, nei mass media e anche nel contesto giudiziario quando si affrontano i casi di violenza.

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata entrerà nel vivo con un dibattito che vedrà la partecipazione dell’avvocata Anna Danesi, consigliera di Parità effettiva della Provincia di Varese, dell’avvocata Patrizia Pancanti, dell’avvocata Giorgia Franco, della comunicatrice visiva Elisa Martorana e del direttore di Rete55, Matteo Inzaghi.

Accanto al momento di confronto sono previsti anche brevi interventi teatrali a cura della compagnia Associazione Teatro Periferico ETS. Gli attori porteranno in scena una ricostruzione di un’audizione e del percorso di presa in carico di una donna vittima di violenza, offrendo uno sguardo diretto e coinvolgente su un tema spesso raccontato solo attraverso i numeri e le cronache.

Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare la mostra Tacco Dodici – Donne empowerment accoglienza. I cammini delle donne del progetto DEA, progetto della Fondazione Felicita Morandi ETS ideato da Elisa Martorana. L’esposizione, allestita nell’atrio di Villa Recalcati già dal 9 marzo, propone un percorso dedicato alla rappresentazione e alla percezione della donna nel tempo.

Al termine della mattinata, dalle 13, i relatori resteranno a disposizione per eventuali interviste e approfondimenti con la stampa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del territorio per promuovere una cultura del rispetto e del contrasto alla violenza contro le donne.