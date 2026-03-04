“Malnate celebra le donne”: al via le intitolazioni civiche nel ricordo di Laura Prati e Luigia Giovanna Magnoni
Sabato 7 marzo l’Assessorato alle Pari Opportunità inaugura due nuovi luoghi simbolo in Piazza Vittorio Veneto e al Centro del Riuso per le prime intitolazioni al femminile in programma da parte dell'amministrazione
Sabato 7 marzo 2026, la città di Malnate vivrà un’importante giornata dedicata alla memoria collettiva e alla parità di genere. L’Assessorato alle Pari Opportunità ha infatti organizzato due cerimonie ufficiali per l’inaugurazione di nuove targhe nell’ambito dell’iniziativa “Malnate celebra le donne”, un progetto di toponomastica femminile volto a dare visibilità a figure femminili che hanno segnato la storia locale e civile.
Il ricordo di Laura Prati in Piazza Vittorio Veneto
La mattinata si aprirà nel cuore della città. Alle ore 11.15, presso l’aiuola comunale di Piazza Vittorio Veneto, verrà svelata la targa dedicata a Laura Prati. Un gesto dal forte valore simbolico per ricordare l’ex sindaca di Cardano al Campo, simbolo di impegno civile e coraggio istituzionale. La scelta di uno spazio centrale sottolinea il legame tra la comunità malnatese e i valori di buona amministrazione e dedizione al bene comune che la figura di Prati rappresenta.
Da Maria Montessori alla “signora del baseball”, a Malnate la toponomastica diventa più femminile
Omaggio a Luigia Giovanna Magnoni al Centro del Riuso
Il programma proseguirà nel pomeriggio, spostandosi in via Dei Tre Corsi. Alle ore 16.00, presso il Centro del Riuso, l’attenzione si sposterà su una figura storica del territorio: Luigia Giovanna Magnoni, nota a tutti come “Milita”. Questa seconda intitolazione intende valorizzare la memoria storica locale, portando alla luce il contributo di donne che, pur nel quotidiano o in contesti specifici, hanno costruito l’identità sociale della zona.
Un passo verso una toponomastica più equa
L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dall’Amministrazione Comunale per riequilibrare la presenza femminile nei nomi delle vie e delle piazze. Si tratta di un impegno che non è solo formale, ma culturale: rendere visibili i nomi delle donne nello spazio pubblico significa riconoscere il loro ruolo attivo nella costruzione della società. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questi due momenti di condivisione e riflessione.
