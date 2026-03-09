Malnate tifa per Riccardo: il giovane talento conquista il Serale di Amici
Il sindaco Nadia Cannito esprime la soddisfazione dell'intera comunità malnatese per il traguardo raggiunto dal talentuoso artista che ora si prepara alle sfide del sabato sera
Malnate fa il tifo per Riccardo Stimolo. Il giovane talento locale ha ufficialmente conquistato l’accesso alla fase Serale di “Amici”, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi, ottenendo la prestigiosa maglia dorata. Un traguardo che premia un percorso fatto di studio e sacrifici all’interno della scuola più famosa d’Italia, dove il cantante malnatese è riuscito a distinguersi per personalità e doti artistiche.
L’orgoglio della città
La notizia del successo di Riccardo ha suscitato grande entusiasmo in tutta la comunità. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere il proprio plauso per il risultato raggiunto, sottolineando come l’impegno e la determinazione del ragazzo siano un esempio positivo per i suoi coetanei. Il passaggio alla fase finale del programma rappresenta la consacrazione di una crescita costante che lo ha portato a confrontarsi con i migliori allievi della classe.
Il commento dell’Amministrazione
Verso le sfide del Serale
Nelle prossime settimane, Riccardo sarà chiamato a esibirsi sul palco del Serale, il momento più atteso della stagione, dove il livello della competizione si alza ulteriormente. Grazie alla capacità di mettersi in gioco dimostrata finora e all’evoluzione artistica mostrata puntata dopo puntata, il giovane di Malnate affronterà i professionisti del settore portando con sé l’affetto e il sostegno dei suoi concittadini.
