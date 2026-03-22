Mister Bolzoni deluso per la prestazione contro il Lecco: “Prestazione imbarazzante nel primo tempo”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «È stata una prestazione, nel primo tempo, imbarazzante. Non ho mai visto una partita del genere sotto nessun punto di vista: magari puoi sbagliare fisicamente, ma oggi siamo mancati a livello tattico e soprattutto tecnico. Non c’è stato nulla. Quello che è mancato più di tutto è stata la personalità. Partite così sono difficili da commentare, da interpretare e persino da spiegare».

Bolzoni 2: «Non puoi passare da prestazioni di qualità a un inizio come quello di oggi. Non riesco a spiegarmelo. Sapevamo che affrontavamo una squadra forte, ma quello che ha colpito è stata la mancanza di motivazione. La differenza di valori la conoscevamo, ma c’era anche in altre partite e non avevamo mai reagito così».

Bolzoni 3: «Come allenatore mi prendo le responsabilità che mi devo prendere. La partita era stata preparata, conoscevamo il loro sistema di gioco e i loro punti di forza. Avevo detto ai ragazzi che le motivazioni non dovevo darle io: quelle devono venire da dentro. Sono convinto che i giocatori siano intelligenti e sapranno fare un esame di coscienza».

Bolzoni 4: «Tutti hanno avuto le loro opportunità. Scelgo in base a quello che vedo durante la settimana: chi mi dà di più, gioca. Nessuno deve sentirsi più forte del compagno, perché quando viene meno l’unità poi arrivano prestazioni come questa. E magari già dalla prossima partita ci saranno delle sorprese».

Bolzoni 5: «Durante la settimana avevo visto segnali positivi, anche migliori rispetto a quella precedente. I ragazzi si sono allenati bene, con la giusta intensità. Proprio per questo non mi aspettavo una prestazione del genere, soprattutto dal punto di vista nervoso. È questo l’aspetto che mi ha deluso di più».

Christian Travaglini (difensore Pro Patria): «Purtroppo sapevamo di affrontare una squadra forte ma questo non deve essere una giustificazione o un alibi. Ci prendiamo tutte le responsabilità del caso. Le prossime gare saranno di più che delle finali».

Travaglini 2: «Sono quelle giornate storte, non vogliamo appellarci ad alibi. Non c’è una motivazione o giustificazione particolare. Già da domani dobbiamo capire gli errori che sono stati tanti. Già a Crema dobbiamo avere un altro spirito».

Travaglini 3: «Faccio parte di questo gruppo, so i valori umani dello staff, dei ragazzi e della società. Posso garantire che siamo un grande gruppo, compatti e coesi. Di giornate storte sfortunatamente quest’anno sono tante. Sulla coesione del gruppo mi batto in prima persona».