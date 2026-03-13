Varese News

Moto a terra in via Volonterio a Saronno: soccorsi per due persone

Coinvolti un uomo di 64 anni e una donna di 65 anni che non hanno riportato gravi ferite

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Saronno, in via Volonterio, dove una moto è rimasta coinvolta in una caduta con due persone ferite.

L’allarme è scattato poco prima delle 13.30, quando la centrale operativa dei soccorsi ha attivato i mezzi di emergenza.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 65 anni. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario della Croce Rossa intervenuto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che si stanno occupando dei rilievi e della gestione del traffico, sempre molto intenso in via Volonterio.

L’intervento dei soccorsi è stato poi riclassificato in codice verde, indicazione che segnala condizioni non gravi per le persone coinvolte.

Pubblicato il 13 Marzo 2026
TAG ARTICOLO

