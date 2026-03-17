Musica classica e giovani talenti nella chiesa di San Vito a Somma Lombardo

La chiesa di San Vito a Somma Lombardo ospita domenica 22 marzo dalle ore 17, il concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani (foto in alto), un progetto musicale attivo dal 2012 che riunisce giovani interpreti in collaborazione con Albero Musicale di Saronno. L’ingresso è libero.

L’iniziativa propone un viaggio nella grande musica classica con brani di Stamitz, Mozart, Beethoven e Weber, eseguiti da un ensemble formato da giovani musicisti provenienti da diversi percorsi formativi. L’orchestra rappresenta una realtà consolidata che punta sulla crescita artistica e sulla valorizzazione del talento emergente.

A dirigere il concerto è il maestro Marcello Pennuto, che sarà anche al pianoforte, guidando l’ensemble in un programma pensato per un pubblico ampio e appassionato. Ad arricchire il pomeriggio musicale anche alcuni brani affidati a solisti di talento come Marco Karol Vitali e Dario Farucci (clarinetti), Camilla Acciapaglia (soprano), Gioele Russo (tenore), Egon Castiglioni ed Ettore Leccese (trombe) e Paolo Toscano (allievo del corso di direzione).

L’appuntamento si inserisce tra le iniziative culturali promosse sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica classica e offrire occasioni di ascolto di qualità in contesti suggestivi come la chiesa di San Vito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Amici della Chiesa di San Vito”.