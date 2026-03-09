“Noi Tre”: l’arte al femminile continua a colorare il salone Acli di via Speri della Chiesa
Dopo il successo del debutto, prosegue fino al 22 marzo la mostra di Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti. Un progetto nato nel cuore di "Arteincentro"
Una partecipazione che ha superato le aspettative e un entusiasmo contagioso: l’inaugurazione dello scorso 7 marzo ha dato il via ufficiale a “Noi Tre”, la mostra collettiva che vede protagoniste le artiste Veronique Perrard Monzini, Grazia Giani e Chiara Campiotti.
L’esposizione, ospitata presso il Salone polifunzionale Acli di via Speri della Chiesa 9, offre uno spaccato eterogeneo e profondo della creatività femminile contemporanea.
L’impegno del volontariato
Dietro il successo di questo evento c’è il motore pulsante di Arteincentro, il progetto di ACLI Arte e Spettacolo APS di Varese che mira a riportare la cultura nei luoghi di aggregazione sociale. Lo staff ha tenuto a rivolgere un ringraziamento particolare a tutti i volontari e le volontarie: il loro contributo silenzioso nella programmazione e nell’allestimento ha permesso di trasformare uno spazio comune in una vera e propria galleria d’arte fruibile da tutti.
Orari e visite
Per chi non avesse ancora avuto modo di ammirare le opere, la mostra resterà aperta al pubblico nei fine settimana, ogni sabato e domenica fino al 22 marzo.
Dove: Salone Acli, Via Speri della Chiesa 9, Varese.
Orari: dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso: Libero e gratuito.
