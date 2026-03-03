Openjobmetis a Materia: le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Varese
Torna l’appuntamento con lo sportello lavoro di Openjobmetis a Materia, aperto tutti i giovedì, dalle 14:30 alle 18:00 con nuove proposte occupazionali per chi cerca impiego in provincia di Varese e zone limitrofe
Ogni settimana Materia si conferma come punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’occupazione. Tutti i giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, lo sportello Openjobmetis accoglie i candidati offrendo la possibilità di consegnare il curriculum, ricevere orientamento professionale e conoscere le opportunità lavorative attualmente disponibili sul territorio.
Il servizio è gratuito e accessibile senza prenotazione. Consente un confronto diretto con professionisti del settore e permette di esplorare le posizioni aperte non solo in provincia di Varese, ma anche nell’area dell’Alto Milanese.
Per la settimana in corso, tra le offerte segnalate da Openjobmetis e dalle aziende partner figurano:
-
Operai di produzione alimentare su turni: tre posizioni aperte in zona Varese.
-
Addetti/e alle pulizie: dieci opportunità per attività in ambito aeroportuale a Malpensa.
-
Operai metalmeccanici su tre turni: due posizioni disponibili in zona Legnano.
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio è infatti presente una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia ha sede in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18.00.
