Openjobmetis, vietata ogni distrazione: Treviso è in coda ma vuole rialzarsi

C’è un’avvertenza grande come una casa sulla partita che la Openjobmetis dovrà disputare domenica 15 marzo (palla a due alle ore 17) contro la Nutribullet Treviso. “Maneggiare con (Ma)cura”. Per una volta – non è accaduto spesso quest’anno – Varese ha tanto da perdere nel match che segna il ritorno alla Itelyum Arena dopo un intero mese: se l’ultima volta fu con la – allora – capolista Brescia, stavolta l’avversaria abita dalla parte opposta della classifica ma va presa assolutamente con le molle.

Già all’andata Treviso (che comunque avrà addosso la sua bella pressione visti i rischi di retrocessione) tirò un brutto scherzo ai biancorossi, illusi dal +7 a pochi minuti dalla fine e poi riacciuffati e battuti al PalaVerde, una sconfitta che interruppe un momento positivo e fece riaccendere gli allarmi in casa Kastritis. E se quel monito non dovesse bastare, Librizzi e compagni possono riguardare le ultime due prove dei veneti (prima e dopo la pausa), sconfitti di poco a Milano e di niente in casa, nel derby con Venezia.

Marcelo Nicola ha ora a disposizione un complesso ben diverso da quello che ha perso partite a ripetizione: le aggiunte di Radosevic e – freschissima – Croswell sotto canestro hanno dato solidità anche nel settore lunghi mentre l’ex tortonese J. P. Macura (sostituto dell’infortunato Olisevicius) è il terminale principe dell’attacco come hanno intuito quelli della Reyer settimana scorsa (31 punti con 12 su 20 dal campo). Le due squadre dovrebbero ritrovarsi al completo a Masnago: Nicola potrebbe dare a Cappelletti (altra “aggiunta in corsa” dopo la sparizione di Trapani) il quintetto base insieme a Weber, con Abdur Rahkman dalla panchina mentre torna abile il lungo Pellegrino, reduce da una caviglia distorta. Caviglia che è anche il cruccio di Matteo Librizzi, fuori per quello a Udine, ma Kastritis è apparso molto fiducioso sul suo utilizzo.

All’andata Varese dovette fare a meno dell’imprevedibilità di Moore, sempre un fattore chiave per i biancorossi ma questa volta potrà contare sia sulla presenza dell’ala del Mississippi sia su un pubblico che si annuncia estremamente numeroso. Fattori utili per la Openjobmetis che cerca un successo per mettere in cassaforte la salvezza e per continuare ad avere due obiettivi più ambiziosi: le prime dieci posizioni per andare in Europa e i playoff per tornare davvero ai piani alti. Ma per queste “mete”, nessuna distrazione è ammessa.

DIRETTAVN – Il match della Itelyum Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

CLASSIFICA: V. Bologna 34; Brescia*, Milano 30; Venezia* 28; Tortona 26; Trieste* 20; Trento 18; Reggio Emilia*, VARESE, Udine, Cremona 16; Napoli*, Sassari 14; Cantù 10; Treviso* 6.

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Lunedì alle 11 tocca al podcast “Dal Parquet“ dedicato a Udine-Varese, giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo appena aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.