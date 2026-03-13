Openjobmetis Varese – Nutribullet Treviso, la partita in diretta
Domenica 15 marzo i biancorossi ritrovano il proprio pubblico nel match contro la formazione veneta allenata da Marcelo Nicola (il via alle 17). Seguite il match in #direttavn
A un mese di distanza dall’impresa con Brescia, la Itelyum Arena di Masnago riapre i battenti per un match di Serie A di basket: la Openjobmetis ospita infatti la Nutribullet Treviso fanalino di coda, intenzionata però a lottare per evitare la retrocessione. Il match si disputa domenica 15 marzo a partire dalle 17 ed è valido per la 22a giornata di LBA. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 16,15 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
