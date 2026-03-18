Ospedale di Comunità di Luino, la Fondazione Comi al fianco del servizio sanitario

Attivo dallo scorso ottobre, l’Ospedale di Comunità di Luino si sta progressivamente consolidando come punto di riferimento per l’assistenza sanitaria territoriale. La struttura accoglie pazienti clinicamente stabili, provenienti dal domicilio su segnalazione dei medici di medicina generale o in uscita dai reparti ospedalieri, e registra oggi un’occupazione costante di tutti i 16 posti letto disponibili.

L’obiettivo del servizio è garantire sorveglianza sanitaria e monitoraggio clinico in una fase intermedia del percorso di cura, accompagnando il paziente verso un rientro al domicilio in condizioni adeguate.

In questo contesto si inserisce la collaborazione con la Fondazione Monsignor G. Comi, coinvolta nella fornitura del servizio medico attraverso un percorso di coprogettazione con ASST Sette Laghi, finalizzato allo sviluppo dell’area medico-geriatrica della struttura.

«Abbiamo accolto fin da subito la proposta avanzata dal direttore di distretto, Claudio Chini – spiegano dalla Fondazione – sia per il valore sanitario dell’iniziativa, sia per la volontà di rafforzare il nostro ruolo sul territorio, in linea con l’indirizzo strategico della nostra direzione». La partecipazione al bando ha portato alla selezione della Fondazione come partner del progetto.

Nel concreto, la Fondazione garantisce la presenza di medici dedicati per quattro ore e mezza al giorno, dal lunedì al sabato, oltre a un servizio di reperibilità nelle restanti fasce orarie. Una collaborazione che, sottolineano i responsabili, è ormai consolidata anche sul piano operativo tra il personale della struttura e i professionisti coinvolti.

Il direttore generale della Fondazione, Fausto Turci, evidenzia i primi riscontri positivi: «La collaborazione sta portando i benefici attesi per il territorio. L’impegno sull’Ospedale di Comunità non ha ridotto la qualità dell’assistenza nella nostra RSA, che continua a essere garantita con la stessa attenzione, anche grazie all’inserimento di nuovi medici».

Apprezzamento per il funzionamento del servizio arriva anche dalla direzione sanitaria e dal distretto di ASST Sette Laghi, che sottolineano il valore del contributo professionale assicurato e la sinergia costruita con la Fondazione.