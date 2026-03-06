Varese News

“Pensavo di non avere tempo, poi ho scoperto il Parco del Ticino”: la storia di Sonia, mamma e volontaria

La testimonianza di Sonia, una donna che, tra i mille impegni di madre lavoratrice, ha deciso di diventare guardia ecologica volontaria del Parco

Parco del Ticino - Volontari Vergiate

Una vita tra casa, lavoro e natura. A pochi giorni dalla Giornata internazionale della Donna, il Parco del Ticino racconta una storia di impegno e passione che nasce “sotto l’ombrellone”. È la testimonianza di Sonia Dall’Amico, una donna che, tra i mille impegni di madre lavoratrice, ha deciso di non soffocare quel desiderio di concretezza che sentiva fin da ragazza. Superate le iniziali esitazioni legate alla mancanza di tempo e alle scuse che spesso frenano il volontariato, Sonia ha trovato nel distaccamento Gev di Vergiate non solo un impegno, ma una vera squadra dove l’età e il genere lasciano il passo agli ideali comuni.

Oggi, quella che era iniziata come una curiosità è diventata una parte fondamentale della sua quotidianità: un modo per prendersi cura di “casa nostra” e per invitare altri, donne e uomini, a scoprire che ogni piccola azione può fare la differenza per la comunità.

Una storia nata sotto l’ombrellone

«Tutto è iniziato davvero sotto l’ombrellone – racconta Sonia – Sole, mare e il meritato ozio dopo un anno di corsa continua. Mentre scorrevo pigramente Facebook, ecco il post: “Il Parco del Ticino cerca volontari”. La mia prima reazione è stata un secco “No, adesso non ne ho voglia”. Ho continuato a scrollare, ma quella piccola scintilla dell’adolescenza – quella che sognava di salvare il mondo – ha iniziato a darmi il tormento».

«Subito è partita la raffica di scuse che tutti noi conosciamo fin troppo bene: “Ho una certa età!”, “Lavoro a tempo pieno!”, “Sono una mamma sola con due figli!”. E poi i weekend: la spesa, le pulizie, il bisogno disperato di dormire. Per non parlare della manualità: “Non so tenere in mano nemmeno un cacciavite, cosa potrei mai fare?”. Eppure, tra un pensiero e l’altro, è arrivata sempre più forte la consapevolezza che la natura è affare mio. Non è qualcosa “là fuori” di cui devono occuparsi gli altri. È casa nostra».

Ogni piccola azione fa la differenza

Tra dubbi e consapevolezza, Sonia fa la telefonata che cambia tutto. «Una telefonata “giusto per curiosità” mi sono detta. Telefonata che si è trasformata, una settimana dopo, in un incontro nella sede di Vergiate. Lì mi si è aperto un mondo che non immaginavo. Ho scoperto che il Corpo volontari è una squadra, un gruppo dove non contano il genere o l’età, ma gli ideali. Ho imparato che tutti fanno tutto, se non sai fare una cosa qualcuno te la insegna con pazienza. Nessuno è solo. E l’impegno ripaga: dalla pulizia dei sentieri alla vigilanza, ogni piccola azione ha un peso enorme per la comunità».

“Non ho tempo” è spesso una scusa

Come si capisce la scelta di Sonia è stata quella di non sacrificare i suoi ideali e quella “vocina” che le diceva di “salvare il mondo”: «Dopo un servizio torni a casa stanca, ma non importa perché ti senti orgogliosa di far parte di questo Ente pieno di brave persone che si mettono in gioco per il bene della comunità; una comunità di cui finalmente sento di fare parte anch’io. Oggi non sono più solo una donna che corre tra lavoro e famiglia; sono una persona che contribuisce attivamente al bene del territorio».

Sonia ha un messaggio per tutte le persone che  sentono “quella vocina”: «Unisciti a noi! Se anche tu senti quella spinta a voler fare qualcosa di concreto, non soffocarla con la scusa del “non ho tempo”. Vieni a trovarci e scopri come puoi aiutarci».

Chi fosse interessato può contattare le Gev del Parco del Ticino telefonando al numero 331 546 2815 o scrivendo una mail a cv.vergiate@parcoticino.it

Pubblicato il 06 Marzo 2026
TAG ARTICOLO

