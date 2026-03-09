Per la Uyba scatta la missione Playoff Challenge: il calendario delle farfalle

La rincorsa all’Europa della Eurotek Laica UYBA parte dalla Toscana. Conclusa la regular season, per le farfalle biancorosse è tempo di tuffarsi nei Playoff Challenge, la fase post-campionato che mette in palio un pass per le prossime competizioni continentali. Inserita nel girone A, la formazione di Busto Arsizio dovrà vedersela con Il Bisonte Firenze, Cbf Balducci Hr Macerata e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in un mini-torneo di andata e ritorno che promette scintille.

La formula e il cammino verso la finale

Il regolamento della competizione è chiaro: le quattro squadre si sfideranno in sei giornate complessive. Al termine di questo percorso, che si chiuderà il 12 aprile, la squadra che avrà conquistato il primo posto nel girone A guadagnerà il diritto di giocare la finale contro la vincente del girone B. L’atto conclusivo, previsto tra il 18 e il 19 aprile in gara secca, si disputerà sul campo della formazione meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare.

L’esordio al Pala BigMat

Il debutto delle bustocche è fissato per domenica 15 marzo alle ore 17. La UYBA sarà impegnata in trasferta a Firenze contro Il Bisonte, un avvio subito probante per testare la condizione fisica e mentale del gruppo in vista di un mese di aprile che si preannuncia caldissimo. Dopo la prima gara, il calendario prevede il ritorno tra le mura amiche della e-work arena il 22 marzo contro Macerata, prima della trasferta infrasettimanale a Chieri.

Biglietti e agevolazioni per i tifosi

La società ha già reso note le modalità per assistere alle partite casalinghe. Per la sfida contro Macerata del 22 marzo, la prevendita scatterà mercoledì 11 marzo alle ore 10 sui circuiti Vivaticket. Una notizia importante riguarda gli abbonati: «Tutte le gare dei Playoff Challenge – fa sapere il club biancorosso – sono comprese nella tessera stagionale, permettendo così ai tifosi di continuare a sostenere la squadra anche in questa nuova fase della stagione».

Promozioni per le società sportive

Per incentivare la partecipazione dei più giovani, è attiva una promozione dedicata alle società sportive per il settore Curva ADF. Le società interessate potranno richiedere fino a 20 biglietti omaggio per gli atleti (con gli Under 12 sempre gratuiti) e tariffe agevolate a 15 euro per gli accompagnatori. La procedura prevede l’invio di una mail a tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’evento, indicando il numero dei partecipanti.

L’esordio a Firenze

Il calendario completo della UYBA – Girone A

Domenica 15 marzo, ore 17 – Il Bisonte Firenze – UYBA

Domenica 22 marzo, ore 17 – UYBA – Cbf Balducci Hr Macerata (e-work arena)

Mercoledì 25 marzo, ore 20 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – UYBA

Domenica 29 marzo, ore 17 – UYBA – Il Bisonte Firenze (luogo da definire per indisponibilità e-work arena)

Domenica 5 aprile, ore 17 – UYBA – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (e-work arena)

Domenica 12 aprile, ore 17 – Cbf Balducci Hr Macerata – UYBA