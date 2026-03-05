Pochi volontari e incomprensioni con Varese, si scioglie il gruppo dei City Angels di Saronno
Il gruppo cittadino era stato fondato nel gennaio dell'anno scorso. La comunicazione data dalla sindaca in Commissione sicurezza
E’ durata poco più di un anno la presenza dei City Angels a Saronno. Il gruppo cittadino – nato nel gennaio del 2025 – si è sciolto nei giorni scorsi. Lo ha comunicato ieri la sindaca Ilaria Pagani nel corso della Commissione sicurezza. «Ho ricevuto un’informativa qualche giorno fa – ha spiegato Ilaria Pagani – in cui si evidenziava la mancanza di risorse umane per andare avanti».
Pochi volontari, difficoltà nel garantire la formazione di squadre per il pattugliamento delle strade ma anche, secondo quanto spiegato in commissione da uno dei primi coordinatori della sezione saronnese, anche difficoltà nella gestione del gruppo e incomprensioni con il gruppo di Varese: «Mentre noi cercavamo di trovare nuovi partecipanti ci sono state controversie con i responsabili di Varese. Sono stati cambiati nel giro di poco tempo tre responsabili del gruppo di Saronno, senza dare motivazioni. Noi siamo volontari, tutti animati da buona volontà di fare le cose ma abbiamo capito che la buona volontà serve a poco a questa dirigenza e quindi è andata a finire così».
La sindaca ha ricordato che i City Angels sono un’associazione indipendente, con una sua organizzazione e che il Comune si è limitato a mettere a disposizione i fondi per l’acquisto delle divise: «Non tutti i fondi sono stati spesi e quindi l’avanzo verrà restituito all’Amministrazione».
Sonny, Trilly, Lupo e gli altri: ecco gli 11 City Angels del nuovo gruppo di Saronno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.