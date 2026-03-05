Pochi volontari e incomprensioni con Varese, si scioglie il gruppo dei City Angels di Saronno

E’ durata poco più di un anno la presenza dei City Angels a Saronno. Il gruppo cittadino – nato nel gennaio del 2025 – si è sciolto nei giorni scorsi. Lo ha comunicato ieri la sindaca Ilaria Pagani nel corso della Commissione sicurezza. «Ho ricevuto un’informativa qualche giorno fa – ha spiegato Ilaria Pagani – in cui si evidenziava la mancanza di risorse umane per andare avanti».

Pochi volontari, difficoltà nel garantire la formazione di squadre per il pattugliamento delle strade ma anche, secondo quanto spiegato in commissione da uno dei primi coordinatori della sezione saronnese, anche difficoltà nella gestione del gruppo e incomprensioni con il gruppo di Varese: «Mentre noi cercavamo di trovare nuovi partecipanti ci sono state controversie con i responsabili di Varese. Sono stati cambiati nel giro di poco tempo tre responsabili del gruppo di Saronno, senza dare motivazioni. Noi siamo volontari, tutti animati da buona volontà di fare le cose ma abbiamo capito che la buona volontà serve a poco a questa dirigenza e quindi è andata a finire così».

La sindaca ha ricordato che i City Angels sono un’associazione indipendente, con una sua organizzazione e che il Comune si è limitato a mettere a disposizione i fondi per l’acquisto delle divise: «Non tutti i fondi sono stati spesi e quindi l’avanzo verrà restituito all’Amministrazione».