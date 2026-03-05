Presentato a Gallarate il capitolo BNI “I Ronchi”: una rete di imprenditori fondata su fiducia e collaborazione

Una rete di imprenditori e professionisti che cresce puntando su fiducia, relazioni e collaborazione. È stato presentato al Tennis Club di Gallarate, nel quartiere Ronchi, il nuovo capitolo BNI “I Ronchi”, realtà che riunisce attualmente 24 associati e che si inserisce nella rete internazionale di business networking.

All’incontro hanno partecipato numerosi imprenditori del territorio, che dopo il pranzo conviviale hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il metodo di lavoro dell’organizzazione.

Il nuovo capitolo gallaratese di BNI nasce all’interno di un’organizzazione che, a livello mondiale, conta oltre 137 mila membri e più di 11.600 capitoli in 76 Paesi, con milioni di referenze scambiate tra professionisti ogni anno.

Durante l’incontro è stato illustrato il modello che caratterizza l’esperienza BNI. «Il nostro approccio si basa sull’economia collaborativa», ha spiegato Emanuele Di Paolo, area director della Region BNI, sottolineando come il sistema si fondi sullo scambio di relazioni professionali e sulla capacità di costruire connessioni tra imprese.

Un concetto ribadito anche da Luca Ferrario, executive director della Region Varese: «Senza fiducia non esistono relazioni e affari. E noi lavoriamo proprio su questo».

La filosofia che guida la rete è quella del Givers Gain, cioè l’idea che per ricevere opportunità di business sia necessario prima offrire supporto e relazioni agli altri membri, creando un circolo virtuoso basato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione molto ampia: oltre ai 24 membri del capitolo “I Ronchi”, decine di imprenditori e professionisti del territorio hanno preso parte al momento.

Il momento di presentazione si è trasformato in un vero e proprio laboratorio di networking: attraverso il racconto della storia – immaginaria ma esemplificativa – di una coppia di neosposi, i partecipanti hanno potuto comprendere come all’interno della rete BNI professionisti di settori diversi collaborino tra loro, costruendo relazioni e generando opportunità di business.

Dopo la presentazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente ai tavoli, momento di incontro e scambio tra i presenti.

L’obiettivo è costruire una comunità imprenditoriale capace di sostenersi reciprocamente, favorendo nuove relazioni professionali e opportunità di crescita per il tessuto economico locale.

BNI è presente in provincia di Varese con “capitoli” nella città capoluogo e a Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Solbiate Olona, Cardano al Campo, Gavirate, Morazzone, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Laveno, Taino, Barasso. Con oltre cinquecento membri associati.