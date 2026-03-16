Quindici anni di Adiuvare: una nuova casa al “Faro” per i giovani con diabete

Quindici anni di cammino fianco a fianco con i bambini e i ragazzi affetti da diabete di tipo 1. L’associazione Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese) ha tagliato nei giorni scorsi il traguardo del suo quindicesimo anniversario, confermandosi una realtà fondamentale nel panorama del supporto sociosanitario del territorio varesino.

Nata il 14 marzo 2011 dall’iniziativa di un gruppo di genitori e giovani pazienti, sotto la guida del prof. Alessandro Salvatoni, l’associazione è diventata nel tempo il braccio destro delle famiglie che afferiscono all’ambulatorio diabetologico pediatrico dell’Ospedale Filippo Del Ponte.

La festa e la formazione

Per celebrare la ricorrenza, domenica 15 marzo circa cento persone si sono ritrovate per un momento che ha unito festa e utilità pratica. La giornata ha previsto un incontro formativo sull’utilizzo delle penne per insulina e sessioni di role-playing, dove i ragazzi hanno potuto confrontarsi e simulare scenari di vita quotidiana legati alla gestione della patologia. Un modo per fare comunità e trasformare la condivisione in uno strumento di crescita.

Una nuova sede in Largo Flaiano

Il regalo più importante per questo compleanno è però rappresentato dai nuovi spazi associativi. Grazie alla storica collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, Adiuvare ha infatti inaugurato la propria sede all’interno dell’edificio “Il Faro”, in largo Flaiano 1 a Varese. Una collocazione strategica che permetterà di potenziare ulteriormente i servizi offerti.

Progetti e territorio

Dalle attività di supporto psicologico individuale e di gruppo con il progetto “Nutri-Mente”, fino ai celebri “Campi scuola” (soggiorni educativo-terapeutici per l’autonomia dei ragazzi), l’impegno di Adiuvare non si ferma mai. L’associazione svolge inoltre un ruolo cruciale nella formazione del personale scolastico in collaborazione con ASST Sette Laghi e ATS Insubria, oltre a promuovere costantemente campagne di sensibilizzazione.

«Siamo profondamente grati a tutto il personale medico, ai volontari e ai donatori – ha dichiarato il presidente Athos Campigotto – Senza il loro supporto non potremmo realizzare le tante iniziative che garantiscono serenità ai nostri ragazzi».

Per chi volesse sostenere l’attività dell’associazione, è possibile destinare il 5×1000 (Cod. Fisc. 95072280126) o consultare il sito ufficiale www.adiuvare.it per tutte le informazioni sulle donazioni e i progetti in corso.