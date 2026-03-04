Referendum costituzionale: centrodestra a Luino in piazza coi gazebo
Tre date per affrontare il tema promosse da FdI, Fi e Lega. «Si invita la cittadinanza alla partecipazione»
Il Centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – in occasione del Referendum sulla Giustizia in programma i prossimi 22 e 23 marzo organizzerà a Luino i seguenti gazebo.
Sabato 7 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.30 in Viale Dante. Domenica 15 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in viale Dante. Venerdì 20 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30 in piazza Garibaldi.
«Si invita la cittadinanza alla partecipazione», spiegano gli organizzatori.
