Varese News

Varese Laghi

Referendum e ascolto: il Movimento Vidoletti scalda i motori

Buona partecipazione al banchetto per il "Sì" sulla giustizia. La "bersagliera" Bardelli: «Basta ideologie, raccogliamo spunti per il programma elettorale»

Generico 02 Mar 2026

Non solo una campagna referendaria, ma un vero e proprio “termometro” dei sentimenti della città in vista delle prossime sfide elettorali. Il Movimento Angelo Vidoletti è sceso in piazza a Varese con un gazebo dedicato al sostegno del “Sì” per il referendum sulla giustizia, registrando un’affluenza che gli organizzatori definiscono “estremamente significativa” nello scorso weekend.

L’incontro è stato l’occasione per trasformare un tema nazionale in un dibattito cittadino, toccando le corde della quotidianità varesina.

Dal tribunale ai negozi: le richieste dei varesini

Oltre ai tecnicismi della riforma della giustizia, i cittadini che si sono fermati al gazebo hanno portato all’attenzione dei rappresentanti del movimento una lista fitta di criticità locali:

Sicurezza e Viabilità: due dei temi più sentiti da chi vive i quartieri e il centro.

Commercio in affanno: le difficoltà degli esercenti e la necessità di rilanciare l’attrattività economica.

Cultura e Sport: una richiesta di maggiore attenzione per gli eventi e per le politiche dedicate alle nuove generazioni.

«C’è voglia di cambiamento e oggi ne abbiamo avuto una conferma tangibile», spiegano dal Movimento, sottolineando come i suggerimenti raccolti verranno integrati nella definizione del programma elettorale.

L’affondo di Stefania Bardelli

A dare voce alla linea del gruppo è la “bersagliera” Stefania Bardelli, figura di punta del movimento: «Noi ci siamo e siamo dalla parte dei varesini, contro i giochi di palazzo e contro ideologie che oggi suonano più anacronistiche che mai. La nostra bussola resta l’interesse della città e di chi la vive ogni giorno». Un messaggio chiaro che punta a smarcarsi dalle logiche dei partiti tradizionali per puntare sul pragmatismo.

I prossimi appuntamenti

Il percorso del Movimento Vidoletti non si ferma qui. Sono già state fissate due date chiave per le prossime settimane:

Sabato 14 marzo (Brinzio): un incontro culturale con il Ten. Colonnello Fabio Filomeni, che presenterà i suoi ultimi libri.

Sabato 18 aprile: il ritorno del gazebo sul territorio per proseguire l’ascolto diretto dei cittadini.

L’obiettivo dichiarato resta quello di costruire una Varese “più sicura e dinamica”, puntando su una rete di proposte che parta dal basso, lontano dalle segreterie politiche.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.